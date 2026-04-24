10 ton mesir için dualar okundu

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında 26 Nisan Pazar günü halka saçılacak 10 ton mesir macunu için dua töreni gerçekleştirildi.

Pazar günü 486 yıllık gelenek kapsamında 10 ton mesir macununun saçılacağı Sultan Camiinde kılınan cuma namazının ardından Manisa protokolü hazırlanan çuvallar dolusu mesirin duası için Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği imalathanesindeki törene katıldı. Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği imalathanesinde düzenlenen dua programına Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa İl Jandarma Komutanı İlhan Şen, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Dernek Başkanı Ufuk Tanık ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programda Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından yapılan duanın ardından, Vali Özkan ve protokol üyeleri temsili olarak ilk mesir macunlarını basın mensuplarına saçtı.

Yüzyıllardır süregelen gelenek kapsamında kadınlar tarafından hazırlanan mesir macunları, 26 Nisan Pazar günü düzenlenecek törenle vatandaşlara saçılacak. - MANİSA