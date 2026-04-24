10 ton mesir için dualar okundu

24.04.2026 15:03  Güncelleme: 15:04
UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında 26 Nisan Pazar günü halka saçılacak 10 ton mesir macunu için dua töreni gerçekleştirildi.

Pazar günü 486 yıllık gelenek kapsamında 10 ton mesir macununun saçılacağı Sultan Camiinde kılınan cuma namazının ardından Manisa protokolü hazırlanan çuvallar dolusu mesirin duası için Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği imalathanesindeki törene katıldı. Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği imalathanesinde düzenlenen dua programına Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa İl Jandarma Komutanı İlhan Şen, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Dernek Başkanı Ufuk Tanık ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programda Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından yapılan duanın ardından, Vali Özkan ve protokol üyeleri temsili olarak ilk mesir macunlarını basın mensuplarına saçtı.

Yüzyıllardır süregelen gelenek kapsamında kadınlar tarafından hazırlanan mesir macunları, 26 Nisan Pazar günü düzenlenecek törenle vatandaşlara saçılacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

Fenerbahçe’den derbi öncesi sürpriz karar Fenerbahçe'den derbi öncesi sürpriz karar
Kazada annesinin kucağından yola savrulan 10 aylık Yamaç bebek, TIR’ın altında kalıp öldü Kazada annesinin kucağından yola savrulan 10 aylık Yamaç bebek, TIR'ın altında kalıp öldü
İspanya’da tatbikatta büyük hata: 600 bin Euroluk zırhlı araç yere çakıldı İspanya’da tatbikatta büyük hata: 600 bin Euroluk zırhlı araç yere çakıldı
Akçakale’de mayına basan kadın ağır yaralandı Akçakale'de mayına basan kadın ağır yaralandı
Hakan Çalhanoğlu’nun imza atmak için tek bir şartı var Hakan Çalhanoğlu'nun imza atmak için tek bir şartı var
Bakan Gürlek: Faili meçhul olayların aydınlatılması için kurumsal kapasiteyi güçlendiriyoruz Bakan Gürlek: Faili meçhul olayların aydınlatılması için kurumsal kapasiteyi güçlendiriyoruz

15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027’de Formula 1’e dönüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz
14:36
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad’a gidiyor
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor
14:12
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti
14:01
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli’nin annesinin ifadesi ortaya çıktı
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı
13:38
“Yılan kamera“ ile rezalet Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
13:21
Akdeniz beşik gibi Peş peşe depremler korkuttu
Akdeniz beşik gibi! Peş peşe depremler korkuttu
