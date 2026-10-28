100 kişilik Buca Orkestrası ve Korosu ilk konserini Kasaplar Meydanı'nda verecek - Son Dakika
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100 kişilik Buca Orkestrası ve Korosu ilk konserini Kasaplar Meydanı'nda verecek

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100 kişilik Buca Orkestrası ve Korosu ilk konserini Kasaplar Meydanı\'nda verecek
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100 kişilik Buca Orkestrası ve Korosu ilk konserini Kasaplar Meydanı\'nda verecek
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100 kişilik Buca Orkestrası ve Korosu, ilk konserini Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü kapsamında bu akşam Kasaplar Meydanı'nda verecek. Müzik öğretmenleri, amatör müzisyenler ve öğrencilerden oluşan topluluk, Türk müziğini Batı enstrümanlarıyla tanıtmayı hedefliyor.

Türk müziğini Batı enstrümanlarıyla yeniden yorumlayarak dünya sahnelerine taşımayı hedefleyen Uluslararası Buca Orkestrası ve Korosu, 100 kişilik kadrosuyla ilk konserini Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında verecek.

Buca Kaymakamlığınca ilçenin kültür ve sanat yaşamını zenginleştirmek amacıyla bir yıl önce kurulan topluluk, müzik öğretmenleri, amatör müzisyenler ve öğrencilerden oluşuyor.

Türk müziğini farklı sanat dallarıyla buluşturarak evrensel bir müzik dili oluşturmayı hedefleyen Uluslararası Buca Orkestrası ve Korosu, bağlama, cura, ud ve kanun gibi Türk müziği çalgılarını yaylılar, nefesliler, piyano ve ritim çalgılarıyla aynı sahnede buluşturuyor.

Topluluk, ilk konserini Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında bu akşam ilçedeki Kasaplar Meydanı'nda verecek.

Projenin yürütücülüğünü yapan müzik öğretmeni Cenk Aybars Dereli, AA muhabirine, topluluğun 100 kişiden oluştuğunu söyledi.

Uluslararası Buca Orkestrası ve Korosu'na ilk olarak ilçedeki kamu kuruluşlarında görev yapan kişilerin davet edildiğini belirten Dereli, şöyle konuştu:

"Devamında sürdürülebilir bir koro olmasını istediğimizden okullardaki öğrencileri de projeye dahil ettik. Çıkış noktamız Buca'yı tanıtan, ilçemizi marka haline getiren, kültür sanat yönünü ön plana çıkaran bir koro ve orkestra oluşturmaktı. Normalde uluslararası denilince farklı uluslardan insanların oluşturduğu bir koro gibi gelebilir ama bizimki öyle değil. Biz, Türk müziğini Batı müziği enstrümanlarında düzenleyerek tüm dünyaya tanıtan, evrensel boyutta bir orkestra ve koro kurmak istiyoruz. Sadece Buca'da konserler veren değil, Türkiye'nin ve dünyanın değişik yerlerinde müziğimizi evrensel boyutta tanıtan, kültürümüzü anlatan koro ve orkestra modeli oluşturmaya çalıştık."

Dereli, haftada 3 gün bir araya gelerek çalıştıklarını ve ilk konserlerini Cumhuriyet Bayramı kapsamında "Cumhuriyet'in Sesi" temasıyla vereceklerini dile getirdi.

"Gençlere de müziği sevdirmek istiyorum"

Koroda eğitmen olarak görev yapan müzik öğretmeni Pınar Bağatur da Türk müziğinin zengin repertuvara sahip olduğunu söyledi.

Müzik etrafında toplanmanın kendisini mutlu ettiğini belirten Bağatur, "İlk defa bu yaş öğretmenlere eğitmenlik yapıyorum. Gençlere de müziği sevdirmek istiyorum. Ben ortaokulda öğretmenim. Çocuklarımıza geleneksel ve uluslararası müzikleri de tanıtarak sağlam bir sanat ve müzik temeli oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Müzik öğretmeni Selma Ergenç de farklı müzik türlerini bir araya getirmek için toplandıklarını ifade etti.

Çalışmaların çok güzel geçtiğini söyleyen Ergenç, "Cumhuriyet Bayramı'nda sahneye çıkacağız. Konseptimiz de bunun üzerine kurulduğu için heyecanlıyız. Keyifle hep birlikte aynı heyecanı paylaşıyoruz. Sahnede olmak keyifli." dedi.

Uluslararası Buca Orkestrası ve Korosu'nun danışmanlığını yürüten İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Çelik de müziğin evrensel bir dil olduğuna işaret etti.

Dünyanın birçok ülkesinde konserler vermek istediklerini belirten Çelik, "Müziği kullanarak, onunla ilgilenen amatör ve profesyonelleri koromuza davet ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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