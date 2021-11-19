11. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali başladı - Son Dakika

11. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (Bursa FotoFest) kortej yürüyüşüyle başladı.

Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliğinde "GözGöze" temasıyla bu yıl 11'incisi düzenlenen festival, farklı coğrafyalardan fotoğraf sanatçılarının katılımıyla başladı.

Cumhuriyet Caddesi'nde fotoğrafçılar, bu sanata ilgi duyanlar ve vatandaşlardan oluşan kortej Büyükşehir Belediyesi bandosuyla yürüyüş yaptı.

Çevredekilerin de ilgi gösterdiği korteje farklı ülkelerden gelen fotoğraf sanatçıları da eşlik etti.

Festivale ABD, Azerbaycan, İngiltere, İran, Meksika, Kosova, Hollanda, Hindistan, Rusya, Bangladeş, Şili ve Türkiye'den 262 fotoğraf sanatçısı, 200 sergide yer alan 3 bini aşkın eseriyle iştirak edecek.

Sergiler Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Fuar Alanı'nda kurulacak özel alanlarda fotoğrafseverlerle buluşacak. Burada Türkiye'den de Bursa dahil 26 ilden fotoğrafçıların eserleri sergilenecek.

28 Kasım'da sona erecek festivalin bu yıl konuk ülkesi ise Azerbaycan olacak.