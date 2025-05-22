11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali Başladı

22.05.2025 14:02
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Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, Aydos Kalesi'nde yapılan açılış töreniyle başladı. Festival, edebiyat ve kültüre ilgi duyan gençlerin yeteneklerini sergileyebilmesi için önemli bir platform sunuyor.

Sultanbeyli Belediyesi'nin düzenlediği '11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali' başladı

İSTANBUL - Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, başladı. Açılışta konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Sultanbeyli; edebiyat, kültür, sanat ve spor alanlarında hızla gelişen, değişen ve dönüşen bir ilçe. Nüfusunun üçte birini gençlerin oluşturduğu bu ilçede; şiire, edebiyata ve kültüre ilgi duyan gençlerimizin yeteneklerini bu festival sayesinde gün yüzüne çıkarmış olduk" dedi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, Aydos Kalesi'nde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine; İstanbul Vali Yardımcısı Halil Avşar, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Şair ve Yazarlar; Recep Garip, Süleyman Çelik, Meryem Kılıç, Muhammed Ali Köseoğlu, Muhammed Sinan Kökçü ve Serap Kadıoğlu katıldı. Yurt dışından ise Filistinli Şair-Yazar Ali Al Ameri, Kırım'dan Meryem Başkurt Sabaz ve Sırbistan'dan Nadija Rebronja yer aldı. Türkiye'den ve dünyadan birçok önemli şairin katılımıyla gerçekleşen festivalde, şiir severler kültürel bir yolculuğa çıktı.

"Edebiyata ve kültüre ilgi duyan gençlerimizin yeteneklerini gün yüzüne çıkarmış olduk"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Bugün büyük bir coşkuyla başladığımız İstanbulensis Şiir Festivali, aynı heyecanla devam ediyor. Bu yıl festivalimizi Aydos Kalesi'nde düzenlememizin özel bir anlamı var: Burası İstanbul'un ilk fethedilen kalesi ve aynı zamanda sevgiyle fethedilen bir yer. Şiir festivaline burada başlamamızın nedeni de tam olarak bu sembolik anlamdır. Bu seneki festivalin bir diğer önemli yönü ise Sultanbeyli genelinde tüm okullarda ilk kez şiir yarışmaları düzenlememiz oldu. Tam 300 öğrencimiz yarışmaya başvurarak kendi yazdıkları şiirleri bizlere ulaştırdı. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlenen şiir sahiplerine, 23 Mayıs Cuma günü yapılacak kapanış programında ödüllerini takdim edeceğiz. Sultanbeyli; edebiyat, kültür, sanat ve spor alanlarında hızla gelişen, değişen ve dönüşen bir ilçe. Nüfusunun üçte birini gençlerin oluşturduğu bu ilçede; şiire, edebiyata ve kültüre ilgi duyan gençlerimizin yeteneklerini bu festival sayesinde gün yüzüne çıkarmış olduk" dedi.

"Bu tür çalışmalar çok değerli"

Öte yandan festivale katılan Şair Recep Garip ise, "İstanbulensis uluslararası nitelik kazanmış olması, İstanbul'un; dünyadaki tüm şairlerin birbirlerinin şiirleri aracılığıyla, kendi ülkelerinin insanlarına seslenmesine imkan tanıması çok kıymetlidir. Bu sayede insanlar birbirine daha çok yakınlaşacak, birbirlerine daha fazla ilgi duyacak, aralarındaki köprüler kurulacak ve duvarlar yıkılacaktır. Bu tür çalışmalar çok değerli ve anlamlıdır. Bu nedenle başta belediye başkanımıza ve emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından şairler, kendi şiirlerini okudu. Ardından gerçekleştirilen Enstrümantal Ezgiler Konseri, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. 23 Mayıs'a kadar sürecek festival kapsamında; şairler okullara gidecek ve gençlerle buluşacak. Gençlerin şiire olan ilgisini artırmak için festival kapsamında düzenlenen İstanbulensis Şiir Yarışması Ödül Töreni ise, 23 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali Başladı - Son Dakika

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