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12. Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne 180 pehlivan deve katıldı... Develerin kaçması seyircide büyük heyecan yaşattı - Son Dakika

12. Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne 180 pehlivan deve katıldı... Develerin kaçması seyircide büyük heyecan yaşattı

20.02.2022 22:30

12. Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne 180 pehlivan deve katıldı.

12. Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne 180 pehlivan deve katıldı... Develerin kaçması seyircide büyük heyecan yaşattı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen 12. Geleneksel Deve Güreşi Festivali'nde 180 deve güreşirken, güreşleri 20 bin vatandaş izledi.

Nazilli Belediyesi tarafından 12'ncisi düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali bahar havasında gerçekleştirildi. Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden gelen ve değerleri lüks arabaların değerleri ile eşdeğer pehlivan develer kıran kırana güreşti. Oldukça renkli görüntülere neden olan güreşleri Nazilli başta olmak üzere çevre ilçelerden gelen yaklaşık 20 bin güreşsever izledi.

Geleneksel Yörük kıyafetleriyle misafirlerini karşılayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın ev sahipliğinde yapılan güreşleri, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İYİ Parti Aydın Milletvekili Adnan Sezgin, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Prof. Dr. Metin Ergun, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İncirlova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, muhtarlar ve çok sayıda güreş sever izledi.

Nazilli Belediyesi Sümer Sosyal Etkinlik Alanı'nda özel olarak hazırlanmış güreş arenasında gerçekleştirilen güreşlere Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 180 pehlivan deve katıldı. Oldukça çekişmeli geçen güreşlerde bazı develerin kaçması seyircide büyük heyecan yaşattı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yörük Kültürünü yaşatmaya devam ettiklerini ifade ederek, "Buradaki amacımız Yörük kültürünü gelecek nesillere aktarmak. Katılan bütün vatandaşlarımız sağ olsunlar, var olsunlar. Ayrıca salgın nedeniyle yapamadığımız güreşlere vatandaşlarımızın bir özlemi vardı. Büyük bir katılım oldu. Bütün vatandaşlarımıza, deve sahiplerine, emekçi arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Uzun Yaşamın Merkezi olan Nazilli'ye güreşleri izlemeye gelen herkese hoş geldiniz diyorum" dedi.

12. Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne 180 pehlivan deve katıldı... Develerin kaçması seyircide büyük heyecan yaşattı
12. Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne 180 pehlivan deve katıldı... Develerin kaçması seyircide büyük heyecan yaşattı
12. Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne 180 pehlivan deve katıldı... Develerin kaçması seyircide büyük heyecan yaşattı

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12. Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne 180 pehlivan deve katıldı... Develerin kaçması seyircide büyük heyecan yaşattı 12. Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne 180 pehlivan deve katıldı... Develerin kaçması seyircide büyük heyecan yaşattı NAZİLLİ DEVE GÜREŞİ FESTİVALİ'NE BÜYÜK İLGİ NAZİLLİ DEVE GÜREŞİ FESTİVALİ'NE BÜYÜK İLGİ Son dakika... Eğlenmek için toplandılar, alkolün etkisi ile birbirlerini öldüresiye dövdüler Son dakika... Eğlenmek için toplandılar, alkolün etkisi ile birbirlerini öldüresiye dövdüler

Akdeniz, Marmara, Nazilli, Aydın, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 12. Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne 180 pehlivan deve katıldı... Develerin kaçması seyircide büyük heyecan yaşattı - Son Dakika


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