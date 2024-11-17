14. Yüzyıl Yunus Emre Divanı Müzayedede - Son Dakika
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Kültür Sanat

14. Yüzyıl Yunus Emre Divanı Müzayedede

Yunus Emre Divanı'nın Karaman Nüshası, 24 Kasım'da 50 bin Dolar açılış fiyatıyla müzayedeye çıkacak.

17.11.2024 00:33
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14. yüzyıldan kalma Yunus Emre Divanı Karaman Nüshası ortaya çıktı

Yunus Emre Divanı Karaman Nüshası müzayede ile devredilecek

İSTANBUL - Yunus Emre Divanı'nın 14. yüzyıla tarihlenen ve bugüne dek bir ailenin elinde bulunan Yunus Emre Divanı Karaman Nüshası ortaya çıktı. Nüsha, 24 Kasım'da İstanbul'da yapılacak müzayede ile devredilecek. Müzayedede satışa sunulacak nüshanın açılış fiyatı ise 50 bin Dolar olacak.

Yunus Emre Divanının 14. yüzyıla tarihlenen, en kapsamlı ve en eski Yunus Emre Divanı olarak değerlendirilen ve nesillerdir aynı ailenin elinde özel bir koleksiyonda bulunan Yunus Emre Divanı Karaman Nüshası el değiştirmeye hazırlanıyor. 6 ya da 7 nüshadan biri olduğu değerlendirilen bu eseri özel mülkiyetinde bulunduran ailenin, bu kültürel ve tarihi mirası devretmek istemesiyle Yunus Emre Divanı Karaman Nüshası Türkiye içinde satışa arz edildi. 24 Kasım tarihinde kanuni ve hukuki gereklilikler yerine getirilerek İstanbul'da yapılacak müzayedede satılması sonucunda nüshanın yurtdışına çıkarılmaması ve tescilli şekilde Türkiye içerisinde kalması sağlanmış olacak.

Müzayedeyi düzenleyecek olan müzayede evinin yöneticisi Fatih Selim Bayram, "Eser Yunus Emre Divanı'nın bilinen en eski nüshası. Yunus Emre Divanı'nın 14. yüzyıla tarihlenen bilinen 5, 6 ya da 7 adet nüshası var. Bu nüsha haricindeki hepsi yurtiçinde ya da yurtdışında bir takım kütüphanelerdeydi, kamu mülkiyetindeydi. Özel mülkiyette olan, devredilebilir nitelikte olan tek nüsha buydu. Eseri elinde bulunduran aile artık nöbeti devretmek istedi ve bunu yurtiçinde yapmak istediler. Eserin yurtdışına çıkmasını istemediler. Biz de müzayede evi olarak eserin el değiştirmesine aracılık yapmaya gönüllü olduk. 24 Kasım'da tamamlanacak müzayede ile eser inşallah yurt içinde el değiştirmiş olacak. Başta el yazma kitaplar olmak üzere bizim kültür varlıklarımız el altından yurtdışına çıkarılarak Londra'da satılıyor. Bazen devletimiz çok büyük bütçeler harcayarak bu eserleri Türkiye'ye geri getiriyor. Bazense hiç getiremiyoruz ve bilinmeyen ellere gidiyor ve kayboluyor. Türkiye'de kanuni izinler alınarak özel koleksiyonlardan başka özel koleksiyonlara veya devletin eline geçmesinin yolu açıldığında inşallah birçok eserimiz hem memlekette kalacak hem de bunlar için yurtdışına aktarılan milli servet ülkemizde kalacak. Bu eser de bunun çok güzel örneklerinden birisi" dedi.

"Bugün bu Yunus Emre Divanı Londra'da müzayedeye çıkmış olsaydı 1 milyon Sterlin'den aşağı bir fiyata biz bunu asla alıp geri getiremezdik" diyen Bayram, "Uzun süren çalışmalarımız sonucunda bu eser Türkiye içerisinde satışa sunulacak ve muhakkak Türkiye içerisinde kalacak. Eserin yurtdışına çıkarılması, resmi izinler alınan bir müzayede ile yapıldığı için mümkün değildir. ya doğrudan bir devlet kurumuna ya da eseri ülkemiz içerisinde kanuni gereklilikleri yerine getirerek saklayacak olan bir özel koleksiyona intikal edecek" diye konuştu.

Bayram, "Eser için müzayede açılış fiyatı 50 bin Dolar olacak. Sembolik bir rakam bu. Eser şu anda dünya piyasasına açılmış olsaydı, el altından Londra'ya gitmiş olsaydı bu eseri 10, 20 katına eseri geri getiremezdik. Eserin 14. yüzyıla tarihlenen 6, 7 nüshası var, bunlardan 3 tanesi maalesef yurtdışında. 3 tanesi yurtiçinde. Bu nüshanın ismi de Karaman Nüshası. Eserin sahibi olan ailenin Karamanlı olmasından dolayı bu ismi almış" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 14. Yüzyıl Yunus Emre Divanı Müzayedede - Son Dakika

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