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15. Kırklareli Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağbozumu Şenlikleri başladı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde 15.'si düzenlenen "Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağbozumu Şenlikleri" kortej eşliğinde başladı.

Kırklareli'nde gerçekleşen 15. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağbozumu Şenlikleri Cumhuriyet Meydanında kortej eşliğinde başladı. Kortej kentin ilk yerleşim yeri olan Yayla Meydanı'na yürüdü. Yayla Meydanından halk oyunları ekipleri gösteri yaptı. Gösterinin arından yöresel kıyafetli kızlar kazana doldurulan üzümler ezilerek geleneksel üzüm suyu elde edildi.

Belediye Başkanı Derya Bulut bağ bozumunun önemine değinerek bağ Bozumunun üreten eller, çalışan eller, alın teri, emek, nasırlı eller demek olduğunu söyledi.

Bulut, bağ bozunun hayırlı olması temennisinde bulundu.