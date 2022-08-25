F-16'lardan nefes kesen gösteri - Son Dakika
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F-16'lardan nefes kesen gösteri

25.08.2022 08:58

16'lardan nefes kesen gösteri16 savaş uçaklarının gösteri uçuşu nefesleri kesti.

F-16'lardan nefes kesen gösteri

BİTLİS Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçaklarının gösteri uçuşu nefesleri kesti.

Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta kutlama etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. 1071 Sultan Alparslan'ın otağının kurulduğu Ahlat'taki Çarho bölgesinde devam eden kutlamalar çerçevesinde Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçaklarının gösterisi yapıldı. Nefesleri kesen gösteri uçuşu, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Okçular Vakfı tarafından organize edilen etkinliklere katılan Turgut Hüseyni isimli vatandaş, Tatvan'dan Malazgirt kutlamalarına geldiklerini belirterek, "Bugün de bayağı bir kalabalık. Bu görkemli şölene F-16'ların şovu da renk kattı. Böylesi bir etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyoruz. Etkinlikler renkli geçiyor. Açıkçası burası kardeşliğin pekiştiği bir nokta diyebiliriz. Türkiye'nin 81 ilinden insanlar bir aradadır. Bu da bizim nasıl misafirperver olduğumuzun göstergesidir" dedi.

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Kaynak: İHA

Malazgirt, Bitlis, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat F-16'lardan nefes kesen gösteri - Son Dakika

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