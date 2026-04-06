Bodrum\'dan Türkiye\'ye yayılan "Merhaba Günü"

Adı Bodrum'la özdeşleşmiş Halikarnas Balıkçısı'nın yaşam felsefesinin simgesi olan "merhaba" sözcüğünün birleştirici gücünden ilham alarak hayata geçirilen 17 Nisan Merhaba Günü, her yıl büyüyerek Bodrum'dan taşan bir hareket oluyor.

İletişim, dostluk, hoşgörü ve kültür temaları odaklı Merhaba Günü etkinlikleri, merhabalaşmayı özendirerek kitlesel bağları güçlendirmeyi hedefliyor. Bodrum Deniz Müzesi'nin içten ve gür bir "merhaba"nın oluşturduğu moral ve motivasyon farkındalığını ortak üretim alanlarına taşıyan projesi, bu yıl farklı illere de yayılarak daha geniş kitlelere ulaşacak.

Bodrum Deniz Müzesi'nin ve Muğla Büyükşehir Belediyesi paydaşlığında planladığı 2026 Merhaba Günü programı, Nisan ayı boyunca pilot bölge olarak belirlenen Muğla ilçelerindeki etkinlikler ve tüm yurda yayılan iletişim çalışmalarından oluşuyor.

Bodrum Deniz Müzesi

Bodrum Belediyesi'ne bağlı faaliyet gösteren ve Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın koleksiyonu ile zengin bir denizcilik kültürü arşivine ev sahipliği yapan müze, denizcilik kültürü mirasını yaşatıyor ve aynı kapsamda yayınlar yapıyor. Müzenin süreli etkinliklerinden biri de Halikarnas Balıkçısı'nın hümanist düşünce dünyasını geniş kitlelere yayma amacıyla düzenlediği "Merhaba Günü" etkinlikleri.

"Merhaba Günü"

2022 yılında Halikarnas Balıkçısı'nın doğum günü olan 17 Nisan'ın dönemin Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından "Merhaba Günü" olarak ilan edilmesinden sonra "Uluslararası Merhaba Günü Logo Yarışması" düzenlendi ve etkinlik kapsamı genişletildi. Geçen yıl Osmantan Erkır'ın sunuculuğunda, Zülfü Livaneli ve birçok sanatçının katılımına sahne olan "Merhaba Günü" tiyatro, müzik, söyleşi ve sergi gibi disiplinlerden oluştu ve kültürel üretim ve paylaşım alanı olarak konumlandı. Bodrum'u takiben bu yıl Muğla'nın Datça, Fethiye ve Menteşe ilçelerine de yayılan "Merhaba Günü" etkinlikleri, Kabaağaçlı Ailesi tarafından da destekleniyor. 2026 Nisan'ında İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Priştina Kent Arşivi Müzesi (APİKAM) ile İstanbul Adalar Müzesi de aynı şemsiye altında etkinlikler düzenleyecek. "Merhaba Günü"nün amacıyla örtüşen her tür kültürel etkileşimin görünür kılınması ve projenin ulusal ölçekte gelişmesi için oluşturulan Dijital Etkinlik Haritası (www.merhabagunu.com) ile katılımcı ve yaygınlaştırıcı bir kültürel ağ modeli de sunuluyor. Doğa sevgisi, barış, hoşgörü ve kültürel paylaşım temalarında etkinlik düzenleyen kurum, topluluk ve bireyler, bu harita üzerinden programa dahil olabiliyor ve farklı bölgelerdeki etkinlikler "Merhaba Günü" platformuna katılabiliyor. - MUĞLA