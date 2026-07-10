18. Türkiye Gitar Buluşması, Ankara'da 13 Temmuz'da başlayacak.

Sevda Cenap And Müzik Vakfından yapılan açıklamaya göre, Bilkent Üniversitesi ev sahipliğindeki 18. Türkiye Gitar Buluşması, Sevda Cenap And Müzik Vakfı, Koşanadam Müzik Yapım ile Başkent Müzikevi'nin katkılarıyla 13-16 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Sanat yönetmenliğini müzisyen Prof. Dr. Kağan Korad'ın üstlendiği organizasyonda Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce gitarist, eğitimci, öğrenci ve müziksever Ankara'da buluşacak.

Etkinlik, gitarist Krzysztof Meisinger'in açılış resitaliyle başlayacak. Dört gün sürecek programda, Türkiye'nin farklı kuşaklarından sanatçılar sahne alacak, ustalık sınıfları ve uygulamalı seminerlerle genç gitaristler alanın deneyimli isimleriyle çalışma fırsatı bulacak.

Programda, "Ceren İçin: Gitar Benim Hayatım" konseri de düzenlenecek.

Etkinliğin kapanışında, modern klasik gitar repertuvarının en etkili besteci ve yorumcularından Roland Dyens'in eserleri seslendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Korad, Türkiye'nin büyük bir gitar potansiyeli olduğunu belirterek, "Bireysel başarıların ötesine geçerek ortak bir gitar ekolü oluşturabilmek için dünya ile aynı standartları, aynı çalışma kültürünü ve aynı sanatsal vizyonu genele yayılmış şekilde paylaşmamız gerekiyor. Türkiye Gitar Buluşması'nın temel amacı da tam olarak bu ortak zemini oluşturmak." ifadesini kullandı.