2 bin 100 yılık steller ziyarete açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

2 bin 100 yılık steller ziyarete açıldı

Müzeler Haftası kutlamaları kapsamında Kımıl Dağı'ndan helikopter ile getirilen 2 bin 100 yıllık steller, ziyarete açıldı. Adıyaman'da düzenlenen törende, özel çocuklar Perre Antik Kent'te kazı çalışmalarına katıldı. Kommagene uygarlığına ait olan steller, restore edilerek Perre Antik Kent nekropol alanına yerleştirildi ve yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

20.05.2024 16:36
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2 bin 100 yılık steller ziyarete açıldı

Müzeler Haftası nedeniyle düzenlenen törende Kımıl Dağı'ndan helikopter ile getirilen steller ziyarete açıldı

Özel çocuklar Perre Antik Kent'te kazı çalışmasına katıldı

ADIYAMAN - Kımıl Dağı'ndan askeri helikopter ile taşınan ve üzerindeki yazıtlar nedeniyle tarihe ışık tutan 2 bin 100 yıllık steller, Müzeler Haftası kutlamasında ziyarete açıldı.

Adıyaman'da 18-24 Mayıs Müzeler Haftası, 2 bin 100 yüzyıllık stellerin açılışı ve özel çocukların Perre Antik Kentte kazı çalışmalarına katılmasıyla kutlandı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesindeki 1650 rakımlı Kımıl Dağı'nda Kommagene uygarlığına ait Nemrut Dağı'ndakine benzer bir kült (kutsal) alan ve eteklerinde biri ikiye bölünmüş 2 stel bulunmuştu. İkiyi bölünen Apollon Mitras ile Kral Antiochos'un tokalaşma sahnesinin bulunduğu stel ile iki tarafında kitabelerin bulunduğu stel restore edildi.

Gaziantep Restorasyon, Konservasyon Bölge Laboratuvarı tarafından steller restöre edilerek Perre Antik Kent nekropol alanının kuzeydoğusunda kaidelere yerleştirildi. Steller protokol üyelerinin katılımı ile Müzeler Haftası'nda açılarak yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Müzeler Haftası nedeniyle Adıyaman'da eğitim gören özel çocuklarda devam eden kazılara katıldı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Doç. Dr. Kahraman Yağız düzenlenen törende steller ile ilgili sunum yaptı.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse konuşmasında, "Gecen sezon içerisinde, burada gördüğünüz alan içerisinde İl Özel İdare'mizin de destekleriyle 5 bin metreküp toprak bu alanın dışına çıkartıldı. Neredeyse son 20 yılda yapılanın toplamına denk bir çalışma Perre Antik Kentinde Müze Müdürlüğümüz öncülüğünde gerçekleştirildi" dedi.

Adıyaman Vali Yardımcısı Uğur Kapar, Müze çalışanlarının Müze Haftasını kutladı.

Müze Müdürü Mehmet Alkan gazetecileri yaptığı açıklamada, tüm yerli ve yabancı ziyaretçileri Perre Antik Kent ziyaretinde stelleri görmeye davet etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 2 bin 100 yılık steller ziyarete açıldı - Son Dakika

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