2. Kartal Kitap Fuarı sona erdi - Son Dakika
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2. Kartal Kitap Fuarı sona erdi

20.06.2022 10:17

2. Kartal Kitap Fuarı sona erdi İSTANBUL Kartal Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, onlarca yazarın okuyucusuyla buluştuğu, binlerce ziyaretçiyi ağırlayan 2. Kartal Kitap Fuarı sona erdi.

2. Kartal Kitap Fuarı sona erdi

İSTANBUL Kartal Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, onlarca yazarın okuyucusuyla buluştuğu, binlerce ziyaretçiyi ağırlayan 2. Kartal Kitap Fuarı sona erdi.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen ve İstanbul Anadolu Yakası'nın en büyük kitap fuarlarından biri olan 2. Kartal Kitap Fuarı, son gününde de düşünce, sanat ve edebiyat dünyasından değerli isimleri ağırladı. Kartal Meydanına 7 bin metrekarelik alana kurulan, 90 yayınevinin katıldığı ve onlarca yazarın okuyucusuyla buluşma imkanı bulduğu, 2. Kartal Kitap Fuarı son gününde de yoğun ilgi gördü.

10 gün boyunca adeta festival havasında geçen, tiyatro, konser, söyleşi, imza günü gibi birçok etkinliğin düzenlendiği 2. Kartal Kitap Fuarında özellikle söyleşi etkinliklerine vatandaşların ilgisi oldukça yoğun oldu. Fuardaki etkinliklere Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Fuarın son gününde ise gazeteciler; Murat Ağırel, Timur Soykan ve Levent Gültekin gibi isimlerin söyleşilerinin yanı sıra polisiye romanları ile tanınan Ahmet Ümit yer aldı. Kitap fuarının son gününde düzenlenen etkinliklerden birisi de Ahmet Ümit'in konuşmacı olduğu söyleşi programı oldu. Katılımın yoğun olduğu söyleşide büyük bir kalabalığa konuşan Ahmet Ümit, düzenlenen söyleşinin ardından kitaplarını imzaladı. Şair ve yazar Ahmet Ümit'e kitaplarını imzalatmak isteyen vatandaşlar ise fuar alanında metrelerce uzunluğunda imza kuyruğu oluşturdu.

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Kaynak: İHA

Kartal Belediyesi, Ahmet Ümit, İstanbul, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 2. Kartal Kitap Fuarı sona erdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: 2. Kartal Kitap Fuarı sona erdi - Son Dakika
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