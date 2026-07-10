Mimar adayları Yıldırım Külliyesi için yarıştı - Son Dakika
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Mimar adayları Yıldırım Külliyesi için yarıştı

Mimar adayları Yıldırım Külliyesi için yarıştı
10.07.2026 10:45  Güncelleme: 10:47
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Bursa Serbest Mimarlar Derneği ve Yıldırım Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen '2. Öğrenci Mimari Fikir Yarışması'nın ödülleri, Alev Alatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen kolokyumun ardından sahiplerini buldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Bursa Serbest Mimarlar Derneği (SMD) tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl Yıldırım Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen '2. Öğrenci Mimari Fikir Yarışması'nın ödülleri, kolokyumun ardından Alev Alatlı Kültür Merkezi'nde verildi.

Etkinliğe, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yıldız, Bursa Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Can Şimşek ve çok sayıda mimar adayı katılım gösterdi. Gerçekleştirilen kolokyumda yarışmanın asıl jüri üyeleri, Prof. Dr. Didem Akyol Altun (Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı- Jüri Başkanı), Kurtul Erkmen (İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Başkanı), Meral Oğuz Bol (Serbest Mimar Dernekleri Federasyon Başkan Yardımcısı) ve Murat Cellat (Exe Mimarlık) yer aldı.

Bursa SMD Başkanı Can Şimşek kolokyum açılış konuşmasında, "Bursa Serbest Mimarlar Derneği olarak düzenlediğimiz fikir yarışmamızı bu kez Yıldırım Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirdik. Öncelikle bu destekleri için Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcımız Gökhan Yıldız'a ve Kentsel Tasarı Müdürümüz Ayça Karahan'a ve Raportör arkadaşımız Ahmet Saim Kılınç'a çok teşekkür ederim" dedi.

Şimşek, "SMD olarak öğrenci yarışmalarının mesleki öğrenim sürecinde büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki senelerde de öğrenci yarışmaları düzenlemeye devam edeceğiz. Jüriye ve yarışmaya katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederiz. Ödül alan arkadaşlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" diyerek sözlerini bitirdi.

Ardından konuşan Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yıldız da "Yarışmalar mesleki gelişimin, mimarlığın gelişiminin temel taşlarından biridir. Can Bey bizimle iletişime geçtiğinde heyecanla biz de bu işin içinde varız dedik. Bu bizim ikinci yarışmamız oldu. Bu yarışmalar kendi gelişiminiz ve 'ben de buradayım' diyebilmeniz için çok önemli. Öncelikle katılımcı arkadaşlara buna değer vererek katılım gösterdikleri için çok teşekkür ederim. Ödül alan arkadaşları tebrik ediyor, Serbest Mimarlar Derneği ve jüriye ayrıca çok teşekkür ederim" dedi.

Kolokyumda öğrencilerin soruları cevaplandırılmasının ardından Yıldırım Beyazıt Külliyesi: Karşıla(Ş)Ma Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışmasının kazananlarına ödülleri takdim edildi.

Yıldırım Beyazıt Külliyesi: Karşıla(Ş)ma Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması sonuçları şöyle:

Birincilik Ödülü: 9 Sıra Nolu Proje Rumuz No: 27356 Sevim Ece Yıldırım - İzmir Demokrasi Üniversitesi Deniz Kılıç - İzmir Demokrasi Üniversitesi

İkincilik Ödülü: 12 Sıra Nolu Proje Rumuz No: 75756 Furkan Kavak - Bursa Teknik Üniversitesi Ramazan Çiçek - Bursa Teknik Üniversitesi Zümeyran Güngör - Bursa Teknik Üniversitesi

Üçüncülük Ödülü: 17 Sıra Nolu Proje Rumuz No: 45400 Ali Doğan Gürsoy - Pamukkale Üniversitesi

Eşdeğer Mansiyon Ödülü: 11 Sıra Nolu Proje Rumuz No: 71624 Eylül Temizkan - Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Eşdeğer Mansiyon Ödülü: 16 Sıra Nolu Proje Rumuz No: 21360 Ela Karcı - Bursa Teknik Üniversitesi Semanur Bora - Bursa Teknik Üniversitesi Sudenaz Teke - Bursa Teknik Üniversitesi Sinem Çakırlı - Bursa Teknik Üniversitesi Azra Dilara Özdamar - Bursa Teknik Üniversitesi

Eşdeğer Mansiyon Ödülü 21 Sıra Nolu Proje Rumuz No: 68432 Ertuğrul Emre Hüsrev - Gebze Teknik Üniversitesi Yusuf Çiftci - Gebze Teknik Üniversitesi Ataberk Kahraman - Gebze Teknik Üniversitesi Berk Can Ağtaş - Gebze Teknik Üniversitesi Adem Rıza Umurtağ - Gebze Teknik Üniversitesi

Satın Alma Ödülü 6 Sıra Nolu Proje Rumuz No: 37407 Elif Turğut - İstanbul Teknik Üniversitesi

Satın Alma Ödülü 19 Sıra Nolu Proje Rumuz No: 17275 Mahmut Emirhan Akbaş - İstanbul Teknik Üniversitesi Baran Tulpar - İstanbul Teknik Üniversitesi

Satın Alma Ödülü 20 Sıra Nolu Proje Rumuz No: 48361 Zeynep Karabal - Yıldız Teknik Üniversitesi Asu Temerkan - Yıldız Teknik Üniversitesi Huriye Nur Aksoy - Yıldız Teknik Üniversitesi

Ödül takdiminin hemen arkasından Serbest Mimarlar Derneği Bursa Başkanı Can Şimşek, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a Yıldırım Külliyesi'nin akrilik boyayla yapılmış tablosunu takdim etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Mimar adayları Yıldırım Külliyesi için yarıştı - Son Dakika

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