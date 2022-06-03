"2. Uluslararası Bursa Sokak Sanatçıları Festivali" başladı - Son Dakika
Üye Girişi

"2. Uluslararası Bursa Sokak Sanatçıları Festivali" başladı

03.06.2022 23:02

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen Uluslararası Sokak Sanatçıları Festivali başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen Uluslararası Sokak Sanatçıları Festivali başladı.

Müzisyenler, pandomim sanatçıları, tiyatrocular, palyaçolar eşliğinde Cumhuriyet Caddesi'nde kortej oluşturuldu.

Vatandaşlar da yürüyüşte alkışlarıyla sanatçılara destek verdi.

Kortej boyunca sanatçılar hünerlerini sergilerken, yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

Meydanda düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, festival kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi'ndeki 12 farklı noktada gerçekleşecek konser ve gösterilerle Bursa sokaklarının sanatla hayat bulacağını söyledi.

Yıldız, 14 grup ve 110 bireysel performans sanatçısının katılımıyla gerçekleşecek festivalin, 5 Haziran'da sona ereceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şehrin bir açık hava sahnesine dönüşeceği 3 gün boyunca Bursalılar yazı neşeyle karşılayacak. Farklı kültürlerin, yerel ve uluslararası birçok sanatçının ve grubun kendilerini ifade edecekleri festival sayesinde sanatçılar ve sanatseverler bir araya gelecek. Konserlerin yanı sıra ressamlar, grafiti sanatçıları, sokak dansçıları, ateş gösterileri ve DJ performansı ile farklı alanlardaki sanatçılar yeteneklerini sergileyip Bursa sokaklarını sanatla dolduracak."

Açılış konuşmaların ardından Sokak Sanatçıları Kent Orkestrası, Bursa Mini Bando, One Man Band Metin Önderoğlu sahne aldı.

2. Uluslararası Bursa Sokak Sanatçıları Festivali başladı
2. Uluslararası Bursa Sokak Sanatçıları Festivali başladı
2. Uluslararası Bursa Sokak Sanatçıları Festivali başladı
2. Uluslararası Bursa Sokak Sanatçıları Festivali başladı
2. Uluslararası Bursa Sokak Sanatçıları Festivali başladı

YORUMLAR
500
Bursa'da 2. Sokak Sanatçıları Festivali başlıyor Bursa'da 2. Sokak Sanatçıları Festivali başlıyor '2. İstanbul Dijital Sanat Festivali' başladı '2. İstanbul Dijital Sanat Festivali' başladı
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat '2. Uluslararası Bursa Sokak Sanatçıları Festivali' başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:37 Putin, gıda krizinin çözümü için Belarus'u işaret etti
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
23:06 Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
22:43 2 otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 10 kişi yaralandı
22:10 Melek Mosso yerine sahne alacak Seda Sayan Isparta'ya gidemedi
22:07 AK Partili Korkmaz Karaca'nın lüks araç içinde verdiği poz tepki çekince gönderi anında kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 00:41:19. #1.13#
SON DAKİKA: "2. Uluslararası Bursa Sokak Sanatçıları Festivali" başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement