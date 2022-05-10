2 yıllık hasretin ardından Kocaeliler kitap fuarına kavuşuyor - Son Dakika
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2 yıllık hasretin ardından Kocaeliler kitap fuarına kavuşuyor

10.05.2022 13:38

2 yıllık hasretin ardından Kocaeliler kitap fuarına kavuşuyor Kocaeli Kitap Fuarı, 2 yıllık özlemin ardından kapılarını açıyor Pandemi sebebiyle 2 yıldır düzenlenemeyen 12. Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl kapılarını ziyaretçilerine açacak.

2 yıllık hasretin ardından Kocaeliler kitap fuarına kavuşuyor

Kocaeli Kitap Fuarı, 2 yıllık özlemin ardından kapılarını açıyor

KOCAELİ - Pandemi sebebiyle 2 yıldır düzenlenemeyen 12. Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde 14 - 22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kocaeli Kitap Fuarı'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği fuarın tanıtım toplantısına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Büyükşehir Belediyesi başkan yardımcıları ve protokol temsilcileri katıldı.

"673 etkinlik düzenlenecek"

380 yazarın katılacağı fuarda, 123 söyleşi ve 550 imza programının yer aldığı 673 etkinlik düzenleneceğini söyleyen Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, "Kitap fuarı, 2 yıllık hasretin ardından kitapseverlerle tekrar bir araya gelecek. Fuar 9 gün boyunca her gün sabah 10.30, akşam 21.00 saatleri arasında açık kalacak. Geçtiğimiz yıllarda kitap fuarımızı ve büyük organizasyonlarımızı İnterteks'te düzenliyorduk. Ancak çatısının yoğun kar yağışı nedeniyle çökmesinin ardından yaptığımız incelemelerde yapısal bozuklukların da olduğunu gördük. 12. Kitap Fuarımızda bizleri 315 yayınevinin açacağı stantlarda milyonlarca kitap karşılayacak. 40 sahaf bizi geçmişin tozlu raflarında dolaştıracak. Fuara ayrı bir hava katacağına inandığımız çadırlarımızda 70 sivil toplum kuruluşumuz yerini alacak. 380 yazarın katılacağı 123 söyleşi ve 550 imza programının yer aldığı 673 etkinlik düzenlenecek. Bu sayının daha da artmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şiirin edebiyat hayatımıza katkıları ele alınacak"

12. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, şiirin edebiyat hayatına katkılarının ele alınacağını söyleyen Gündoğdu, "Kitap fuarımızı her yıl farklı bir tema altında düzenliyoruz. Önceki yıllarda; ortak geçmiş, ortak gelecek, kitap ve medeniyet, çocuk edebiyatı, hikaye ve roman gibi temalarla fuarımızı yapmıştık. 12. Kocaeli Kitap Fuarımızın ana temasını ise edebiyatın temel taşlarından biri olan, gönlümüze ve ruhumuza hitap eden 'şiir' olarak belirledik. Çok geniş bir katılımcı kitlesine sahip olan Kocaeli Kitap Fuarında bu yıl ağırlıklı olarak şiirin edebiyat hayatımıza katkıları ele alınacak ve tanınmış şairlerimiz yer alacak" dedi.

"Tarihi çınar ağaçlarına 5 bin kitap asılacak"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, sözlerine şöyle devam etti:

"12. Kocaeli Kitap Fuarının bu yılki onur konuğu Nurullah Genç olarak belirlendi. Sanat, edebiyat ve fotoğraf sanatı dalında çok sayıda esere ve sayısız ödüle sahip olan Prof. Dr. Nurullah Genç, sanatın farklı alanlarına önemli katkılar sundu. Nurullah Genç, 15 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Selim Sırrı Paşa Salonundaki 'Sanat ve Hayat' konulu söyleşisinde Kocaelililerle bir araya gelecek ve kitaplarını imzalayacak. Fuar öncesinde Kocaelililerin dört gözle beklediği, artık adı fuarla beraber anılan bir klasik daha 2 yıllık hasretin ardından geri dönecek. 13 Mayıs Cuma sabahı Cumhuriyet Bulvarında ağaçlar tekrar kitap açacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'ın katılımıyla saat 07.30'da başlayacak etkinliğimizde tarihi çınar ağaçlarına 5 bin kitap asılacak. Başkanımızla beraber okula giden öğrencilerimiz, işe giden vatandaşlarımız ve kitapseverler, hep birlikte ağaçlardan kitap toplayacak"

2 yıllık hasretin ardından Kocaeliler kitap fuarına kavuşuyor
2 yıllık hasretin ardından Kocaeliler kitap fuarına kavuşuyor
2 yıllık hasretin ardından Kocaeliler kitap fuarına kavuşuyor
2 yıllık hasretin ardından Kocaeliler kitap fuarına kavuşuyor

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Pandemi, Kocaeli, Mayıs, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 2 yıllık hasretin ardından Kocaeliler kitap fuarına kavuşuyor - Son Dakika


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