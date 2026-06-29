Kazdağı eteklerinde Karadeniz rüzgarı - Son Dakika
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Kazdağı eteklerinde Karadeniz rüzgarı

Kazdağı eteklerinde Karadeniz rüzgarı
29.06.2026 10:39  Güncelleme: 10:41
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen 20. Kazdağı Karadenizliler Yayla Şenliği, horon ve kemençe eşliğinde renkli görüntülere sahne oldu. Protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla kültürel dayanışma sergilendi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen 20. Kazdağı Karadenizliler Yayla Şenliği, bu yıl da renkli görüntülere ve büyük bir coşkuya sahne oldu.

Gerçekleştirilen etkinliğe katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, Karadeniz kültürünün sıcaklığını Kazdağları'nın eşsiz doğasında yaşadı.

Horon ve kemençe Kazdağları'nda yankılandı

Şenliğe MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, CHP Edremit İlçe Başkanı Av. Emin Yalçıntaş ve belediye meclis üyeleri katılarak Karadenizli vatandaşların pazar günü neşesine ortak oldu. Horonun coşkusu, kemençenin sesi, yöresel türkülerin ezgileri ve samimi sohbetlerle dolu olan organizasyonda, birlik, beraberlik ve kültürel dayanışmanın en güzel örneklerinden biri sergilendi.

Başkan Ertaş'a anlamlı plaket

Organizasyona sağladıkları katkılardan dolayı Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'a, Karadenizliler Derneği Başkanı ve aynı zamanda Eroğlan Mahallesi Muhtarı olan Mehmet Ali Aslan ile dernek yönetimi tarafından anlamlı bir teşekkür plaketi takdim edildi. Plaket için dernek yönetimine teşekkür eden Başkan Ertaş, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi kutlayarak, "Nice şenliklerde aynı dostluk, kardeşlik ve dayanışma içerisinde yeniden buluşmayı diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kazdağı eteklerinde Karadeniz rüzgarı - Son Dakika

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