200 yıllık altın tezhipli Kur'an-ı Kerim'i cumhurbaşkanına hediye etmek istiyor

ELAZIĞ - Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlyas Kayaokay, kişisel koleksiyonunda bulunan Osmanlı hat ve tezhip sanatının seçkin örneklerinden biri olan 200 yıllık altın tezhipli el yazması Kur'an-ı Kerim'i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istiyor.

Osmanlı hat ve tezhip sanatının nadide örneklerinden biri olan 200 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a armağan edilmek isteniyor. 1826 yılında hattat Abdulkerim bin Hacı Ali Ankaravi tarafından yazılan, 24 ayar altınla tezhiplenmiş bu özel mushaf, Munzur Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. İlyas Kayaokay'ın kişisel kitaplığında yer alıyor. Öte yandan, tamamı el yazması olan ve altın varaklarla süslenen baş sayfalar, çiçek motifli bordürler ve hat sanatıyla yazılmış ayetler, eserin estetik gücünü gözler önüne seriyor. Doç. Dr. Kayaokay, "Bu eser sadece kutsal bir kitap değil, aynı zamanda sanat, tarih ve kültürün buluştuğu eşsiz bir miras. Tensip buyururlarsa cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorum" dedi.

"Eşsiz kılan en önemli unsurlardan biri, 24 ayar altınla yapılmış tezhip süslemeleridir"

Eser hakkında bilgi veren Kayaokay, " Bu nadide eser, Osmanlı hat ve tezhip sanatının zirvesini temsil eden, tam 200 yıllık bir el yazması Kur'an-ı Kerim'dir. Ketebesi olan bu müzehheb mushaf, Hicri 1242/ Miladi 1826 yılında, hattat Abdulkerim bin Hacı Ali Ankaravi tarafından istinsah edilmiştir. Eser, yalnızca kutsal kitap olması dolayısıyla değil, aynı zamanda taşıdığı sanatsal ve kültürel miras bakımından da paha biçilemezdir. Kur'an'ın her bir satırı elde yazılmış, klasik nesih hattının zarafetine sahiptir. Harf aralıkları, satır düzeni ve sayfa oranları, süslemeleri, işçiliği Osmanlı hattatlığının teknik mükemmelliğini gözler önüne sermektedir. Bu mushafı eşsiz kılan en önemli unsurlardan biri, sayfalarında kullanılan 24 ayar altınla yapılmış tezhip süslemeleridir. Serlevha kısmındaki mükemmel tezhibi görüyorsunuz. Sonraki sayfaların altın cetvellerinde altın oranı 18 ayara düşmüştür. Maliyeti düşürmek adına içerisine bakır karıştırılmıştır. Bundan dolayı bazı sayfalardaki cetvellerde oksitlenme görülebilmektedir. İnce aharlı sayfalarda aşırı bezeme yoktur" dedi.

"Cumhurbaşkanımıza hediye etmek arzusundayım"

Kur'an-ı Kerim'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini belirten Kayaokay, " Bordür ve süslemeler Kuran'ın önüne geçmeyecek sadelik ve güzelliktedir. Her bir bordür, çiçek ve motif, sanatkarane bir sabırla işlenmiş; Kur'an'ın zahiri güzelliği, bu tezhiplerle adeta nurani bir çehreye bürünmüştür. Orijinal deri cildi, altın yaldızlı kabartma motiflerle süslenmiş; klasik şemse, mıklep ve salbek unsurlarıyla tamamlanmıştır. Osmanlı kitap sanatının hem teknik disiplini hem de ruhani zarafetini aynı anda yansıtan eşsiz bir örnektir. Sadece okunmak için değil, izlenmek ve hissedilmek üzere hazırlanmıştır. Hem inancımızın hem kültürel mirasımızın korunması adına özel bir yere sahiptir. Günümüz insanına sadece dini değil, estetik bir tefekkür imkanı da sunmaktadır. Osmanlı estetiğinin, İslam sanatının ve imanla yoğrulmuş bir medeniyetin sessiz tanığıdır adeta. Her satırında tarih, her sayfasında sabır, her harfinde sanat gizlidir. İnşallah bu nadide, hak ettiği değeri bulur ve gelecek nesillere de ilham kaynağı olur. Tensip buyururlarsa cumhurbaşkanımıza hediye etmek arzusundayım" diye konuştu.