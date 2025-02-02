200 Yıllık Tahta Kızak Festivali Nefes Kestirdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

200 Yıllık Tahta Kızak Festivali Nefes Kestirdi

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Artvin'in Ardanuç ilçesinde düzenlenen kar festivalinde 200 yıllık tahta kızak yarışmaları ve kar üstünde horon keyfi yaşandı. Festival, katılımcılara unutulmaz anlar sundu.

02.02.2025 09:28  Güncelleme: 09:37
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200 yıllık tahta kızak festivali nefes kesti

Kızak yarışları sonrasında kar üstünde horon teptiler

ARTVİN - Artvin'in Ardanuç ilçesinde düzenlenen kar festivalinde 200 yıllık tahta kızak yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde katılanlar ise kar üstünde horonun keyfini yaşadı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinin Geçitli Köyü'nde bu yıl 9'uncusu düzenlenen kar şenliği ilgi çekti. 200 yıllık tahta kızak yarışları, kar üstünde oynanan horonlarla birleşerek ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

7'den 70'e katılımcılar tahta kızak yarışları, halat çekme ve çuval yarışları gibi geleneksel etkinliklerle eğlendi. Geçitli Köyü'nün 1700 rakımlı dağlarında karla kaplı alanda kıyasıya yarışlar yapıldı. Katılımcılar, geçmişten günümüze gelen bu geleneği coşkuyla yaşadı.

Festival, Geçitli Köyü Muhtarlığı tarafından düzenlenirken, Ardanuç Kaymakamlığı ve Ardanuç Belediyesi de etkinliğe destek verdi. Festivalde, yöresel sanatçılar da sahne alarak müzikleriyle katılımcılara eğlenceli bir atmosfer sundu.

"Kışın güzelliklerini eğlenceli bir atmosferde yaşıyoruz"

Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, festivalin açılışında yaptığı konuşmada etkinliğin önemine dikkat çekerek, "Geçitli Köyü'nde yaklaşık 1700 rakımlık bu güzel mekanda dokuzuncusunu düzenlediğimiz kar festivalindeyiz. Yöresel sanatçılarımızın sahne aldığı, çeşitli spor etkinlikleri ve yarışmalarla dolu dolu bir festival gerçekleştiriyoruz. Çevre ilçelerden yoğun bir katılım var ve insanlar kış mevsiminin güzelliklerini eğlenceli bir atmosferde yaşıyor. Yöresel müziklerimizle doyasıya eğleniyoruz" dedi.

Ardanuç Kaymakamı Alparslan Sözen ise, "Artvin'de bir festival görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Dokuzuncusunu düzenlediğimiz bu etkinlikte çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerin eğlencesine şahitlik ediyoruz. Doğanın sunduğu güzellikleri sonuna kadar kullanarak yöremize renk katan bu festivali düzenleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 200 Yıllık Tahta Kızak Festivali Nefes Kestirdi - Son Dakika

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