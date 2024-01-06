2023 Yılında Süreli Olmayan Yayınlarda Bandrol Satışları Arttı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 2023 yılında süreli olmayan yayınlarda bandrol satışlarının önceki yıla göre yüzde 5 artışla 400 milyon 340 bin 577 olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'de 2023 yılı müzik ve sinema yapımları, kitaplar için temin edilen bandrol sayıları, müzik ve sinema yapımcıları adına düzenlenen sertifika sayıları ile fikir ve sanat eserleri kapsamında gerçekleştirilen kayıt-tescil sayılarının açıklandığı belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün bandrol istatistiklerine işaret edilerek, "Süreli olmayan yayınlarda 2022 yılında toplamda 380 milyon 296 bin 402 olarak gerçekleşen bandrol satışı, 2023 yılı için yüzde 5 artışla 400 milyon 340 bin 577 adete ulaştı. Süreli olmayan yayınlar kapsamında 2023 yılında eser türlerine göre en fazla bandrol satışı geçen yıl olduğu gibi yine eğitim kategorisindeki yayınlarda gerçekleşti. Eğitim alanında 175 milyon 959 bin 970 adet bandrol satışı yapılırken yetişkin kültür kategorisinde 59 milyon 998 bin 452 adet, yetişkin kurgu edebiyat kategorisinde 56 milyon 978 bin 980 adet, çocuk kategorisinde 50 milyon 379 bin 362 adet, inanç kategorisinde 38 milyon 964 bin 161 adet, akademik alanda 8 milyon 785 bin 812 adet, ithal yayımlar kategorisinde 5 milyon 707 bin 783 adet ve gençlik kitapları kategorisinde 3 milyon 566 bin 57 adet bandrol satıldı" denildi.

'KİŞİ BAŞINA DÜŞEN FİZİKİ KİTAP SAYISI 7,52'

Basılan kitap sayısının 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6 artışla 216 bin 533'e ulaştığı belirtilerek, "İlk kez basılan kitap sayısı da 2022 yılında 56 bin 646 iken 2023'de yüzde 2 artışla 57 bin 735'e yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 yılı bandrol satış verileri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine ücretsiz olarak dağıttığı 249 milyon 493 bin 647 adet kitap ile birlikte toplamda 649 milyon 834 bin 224 adet süreli olmayan yayın üretimi gerçekleşti. Dijital platformlardan indirilen kitaplar, bandrol muafiyetine tabi kapak hariç toplam 48 sayfayı geçmeyen eğitim amaçlı süreli olmayan yayınlar, kütüphanelerden ödünç alınan ve şahıslar arasında ödünç verilen ya da değiş tokuş yapılan kitaplar hariç olmak üzere, TÜİK'in yıl ortası nüfus projeksiyon verileri baz alındığında, bu yıl kişi başına düşen fiziki kitap sayısı 7,52 olarak gerçekleşti" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 2023 yılında faaliyet alanı sinema olan 594 ve faaliyet alanı müzik olan 363 olmak üzere toplam 957 yapımcı sertifikası düzenlediği aktarılarak şöyle denildi:

"Geçerliliği devam eden yapımcı sertifikası sayısı 2023 yılında 2 bin 754'e ulaşmış olup, müzik faaliyet alanında 1156 adet, sinema faaliyet alanında ise 1598 adet aktif yapımcı sertifikası bulunuyor. Hak sahiplerinin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen isteğe bağlı kayıt-tescil işlemi sayısı da 2022 yılında 1853 adet olarak gerçekleşirken 2023 yılında yüzde 15 artışla 2 bin 133'e yükseldi. Gerçekleştirilen kayıt-tescil işlemlerinden en çok yararlanan hak sahibi grubu ise 1028 adet tescil ile bilgisayar programları oldu. Geçtiğimiz yıl 1028 adet bilgisayar programı, 653 adet ilim ve edebiyat eseri, 277 adet güzel sanat eseri, 93 adet musiki eseri ve 82 adet sinema eseri kayıt-tescili yapıldı. Sinema alanında 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artışla 492 adet sineme eseri tescil edilerek 50 bin 947 adet bandrol satıldı. Müzik alanında ise yine 2023 yılında yüzde 7 artışla 1.855 adet yapım tescil edildi ve 1 milyon 57 bin 689 adet bandrol satıldı. Sinema ve müzik yapımları için geçtiğimiz yıl toplam 2 bin 347 eserin tescili gerçekleştirilerek bu eserler için 1 milyon 108 bin 636 adet bandrol satışı yapıldı."