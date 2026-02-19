2025 Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika
2025 Yılın Kareleri Oylaması
19.02.2026 15:33
Rektör Çakmak, AA'nın 2025 'Yılın Kareleri' oylamasında önemli fotoğrafları değerlendirdi.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çakmak, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Rektör Çakmak, " Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü", "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" isimli karelerini seçti.

"Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'ın "İsrail'e dur de!", "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" karelerini tercih eden Çakmak, "Günlük Hayat"ta ise Gerald Anderson'ın "Her şeye rağmen" fotoğrafını oyladı."

Oylama sonrası değerlendirmede bulunan Çakmak, fotoğrafların hayata dokunan, hayatın içinden ve özünü yansıtan çok kıymetli karelerden oluştuğunu belirterek, seçim yaparken zorlandığını söyledi.

Bu çalışmada en önemli temanın Gazze olduğuna işaret eden Çakmak, "Gazze: Açlık' kategorisi çok önemli, her bir fotoğraf Gazze'deki dramı en derin şekilde yansıtmış. Kendimiz için uygun olanları seçmeye gayret ettik. Bu süreçte emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah bu çalışmalar, Gazze gibi mazlum coğrafyada haksızlıkların son bulmasına vesile olur." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Kaynak: AA

