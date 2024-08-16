21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde Güldestan Sahnelendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde Güldestan Sahnelendi

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali\'nde Güldestan Sahnelendi

Türkiye İş Bankasının katkılarıyla düzenlenen festivalde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Güldestan temsili büyük ilgi gördü. Güldestan, tasavvuf ve çağdaş temaları modern dans diliyle anlatan bir müzik ve dans prodüksiyonudur.

16.08.2024 01:46
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21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Güldestan" sahnelendi.

Türkiye İş Bankasının katkılarıyla, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün düzenlediği festivalde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen temsile seyirciler yoğun ilgi gösterdi.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'ndeki Güldestan'ın müzikleri Mercan Dede'ye, reji ve koreografisi Beyhan Murphy'e ait. 25 yıldır Türkiye'de ve dünya sahnelerinde birçok kez sanatseverlerle buluşan bir müzik ve dans prodüksiyonu olan Güldestan, tasavvuf ve çağdaş temaların örgüsünü modern dans diliyle anlatıyor.

Eserin metni Orhan Pamuk ve Evliya Çelebi'ye, dekor tasarım Işın Mumcu, kostüm tasarım Ayşegül Alev, İsmail Dede, ışık uygulama Taner Aydın, Beyhan Murphy, orijinal ışık tasarım Michael Odam, okuyan Halit Ergenç ve Kubilay Tunçer, video Şafak Türkel ve fotoğraf Ara Güler imzası taşıyor.

17-18 Ağustos'ta Brezilya'dan gelen Basileu França topluluğu aynı sahnede olacak.

Sanat Yönetmenliğini Simone Malta'nın yaptığı ve Capricho, Ginga, A Fuego Lento adlı üç eserin sahneleneceği Ballet Latino Tango adlı gösteri ünlü koreograflar Binho Pacheco ile Ricardo Amarante adımlarıyla sahnelenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde Güldestan Sahnelendi - Son Dakika

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