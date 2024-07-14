Kültür Sanat

22. Ahşap Tekne ve Yat festivali kutlamalarında renkli görüntüler ortaya çıktı

Dünyanın en iyi ahşap tekneleri görücüye çıktı

BARTIN - Ahşap tekne yapımında dünyada üne kavuşan Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, bu yıl Ahşap Tekne ve Yat Festivali'nin 22'incisi düzenlendi. Renkli görüntülere neden olan festivalde, ahşap tekneler görücüye çıkarken, tekne ustaları ise kıyasıya yarıştı. Kutlamalarda düzenlenen halat çekme yarışına katılan kadınlar ise adeta erkeklere göz dağı verdi.

Osmanlı donanmalarının inşa edildiği Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, o günden bugüne süren gelenek ile sağlam, modern, lüks ve konforlu ve dayanıklı ahşap tekne ile yat yapımları devam ediyor. Türkiye'nin en kaliteli ahşap tekne ve yatlarının yapıldığı, dünyada üne kavuşan Kurucaşile ilçesinde bu yıl 22. si yapılan festival ile ahşap tekne ile yatlar görücüye çıktı. 2 gün süren 22. Ahşap tekne ve Yat Festivali kutlamalarında denizde, tekne, kano, yüzme yarışmaları yapılırken kumsalda ise plaj voleybolu, masa tenisi, halat çekme ve yağlı direk yarışması gibi etkinlikler düzenlendi.

Kurucaşile Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin ilk gününde, Kurucaşile'de Ahşap Tekne'nin geçmişi, bugünü ve geleceği konulu panel düzenlenirken, masa tenisi turnuvasındaki müsabakalar başladı. İlk Günün akşamında ise Harbi Enver ve Tayfun çalık konserleri yer aldı.

Tekneler ve ustaları yarıştı

Festivalin ikinci gününde ise turnuvaların final müsabakaları, halat çekme, yağlı direk, kano ve ahşap tekne yarışmaları gerçekleştirildi. Oldukça renkli görüntülere sahne olan festivalde, kontrol kabiliyeti, hız ve manevra kabiliyetleri ile görücüye çıkan tekneler, onları üreten ustalarının kaptanlığında yarıştı. Heyecanın en üst düzeyde yer aldığı tekne yarışlarında, izleyenler keyifli anlar da yaşadı.

Kadınlardan erkeklere gözdağı

Kutlama etkinliklerinde ise çocuklar ve yetişkin erkeklerin yanı sıra kadınlar da halat çekme yarışmasına katıldı. 6'şar kişilik ayrı 2 takım oluşturan kadınlar, yaptıkları güç denemesi ile adeta erkeklere göz dağı verdi.

Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen yarışmada, uzun süre kadınlar yenişemedi. Yetişkin erkekler kategorisinde düzenlenen halat yarışmasına Kurucaşile Belediye Başkanı Uğur Güneş de katılarak, arkadaşları ile birlikte güç denemesi yapıldı.

Gündüz halat çekenler, gece ise halay çekip, göbek attılar

İlçede yapılan minyatür ve normal boyutundaki ahşap teknelerinde de sergilendiği festival ikinci günü akşamı düzenlenen Yola Düş grubunun türkü konseri ile sona erdi. Konsere, Kurucaşile belediye Başkanı Uğur güneş, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, CHP İl Başkanı İsmail Cem Akyol, CHP Kurucaşile ve Amasra ilçesi başkanları Reyhan Aybilek, Ogün Basançelebi ile vatandaşlar katıldı. Festivalde gerçekleşen yarışmalarda dereceye girenlere de konser öncesinde, madalya, kupa ve para gibi ödülleri verildi. Gündüz, halat çekme gibi çeşitli yarışmalarda yorulan Başkan Güneş ve ilçe halkı, akşam konserde hareketli türkülerle halay çekip göbek attı.