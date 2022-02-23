220 santimetre boyundaki dev çini vazo göz kamaştırıyor - Son Dakika
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220 santimetre boyundaki dev çini vazo göz kamaştırıyor

23.02.2022 10:42

220 santimetre boyundaki dev çini vazo göz kamaştırıyorKÜTAHYA Kütahya'da tam 220 santimetre boyunda çini vazo imal edildi.

220 santimetre boyundaki dev çini vazo göz kamaştırıyor

KÜTAHYA Kütahya'da tam 220 santimetre boyunda çini vazo imal edildi. Vazonun tamamen el emeği göz nuru ile dökülerek 6 ayda yaptığını belirten çini sanatçısı Ömer Avcı, bir ilki gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Dev vazonun 3 parçadan oluştuğunu söyleyen 20 yıllık çini ustası Avcı, "Kütahya çinicilik tarihinde ilk defa 2 metre 20 santimetre boyunca bir vazo üretildi. Firmamızın sahibi Ahmet Ruşen Özmutaf. Vazonun çizimini ben, boyaca işini Nedime Bal ve Hayriye Özçelik yaptı. Yaklaşık 6 ay süren çalışmamız sonucu bu eserimiz ortayı çıkmıştır. Vazoyu atölyemizde sergiliyoruz. Sanatseverler, dev vazo karşısında hayranlıklarını gizleyemiyor. Biz de zaman zaman vazonun yapımıyla alakalı bilgiler veriyoruz" şeklinde konuştu.

Kütahya'nın el emeği göz nuru eserlerin üretildiği ender illerden birisi olduğunu kaydeden Avcı, vazonun fiyatını ise henüz belirlemediklerini dile getirdi.

Avcı, bundan sonra da mesleğinde ilklere imza atmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

220 santimetre boyundaki dev çini vazo göz kamaştırıyor
220 santimetre boyundaki dev çini vazo göz kamaştırıyor
220 santimetre boyundaki dev çini vazo göz kamaştırıyor
220 santimetre boyundaki dev çini vazo göz kamaştırıyor
220 santimetre boyundaki dev çini vazo göz kamaştırıyor
220 santimetre boyundaki dev çini vazo göz kamaştırıyor

YORUMLAR
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Ömer Avcı, Kütahya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 220 santimetre boyundaki dev çini vazo göz kamaştırıyor - Son Dakika


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