23. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı

ANTALYA - Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen "Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali" başladı. Festival, bu yıl "komşuluk" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Alanya Belediyesi tarafından organize edilen ve 23'üncüsü düzenlenen festival, renkli görüntülerle başladı. Festival saat 18.00'de Atatürk Anıtı önünden başlayan kortej yürüyüşü ile açıldı. Bando ekipleri ve çeşitli araçlar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe, yerli ve yabancı birçok vatandaş katıldı. Katılımcılar, Atatürk Anıtı'ndan iskeledeki Şelale Meydanı'na kadar yürüdü. Şelale Meydanı'nda gerçekleştirilen açılışta, Alanya Belediyesi zeybek kursiyerleri tarafından zeybek gösterisi yapıldı. Gösterinin ardından Alanya Büyük Koro ve Orkestrası tarafından senfonik, pop ve caz müzik konseri verildi.

Akşam saatlerinde Şelale Meydanı'nda uluslararası halk dansları ve müzik gösterileri sahnelendi. Saat 22.00'de sahne alan Can Bonomo, sevilen şarkılarını festival katılımcıları için seslendirdi. Konser sonunda Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, sanatçı Can Bonomo'ya çeşitli hediyeler takdim etti.

Festival açılışına Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Parti Meclis üyesi Şengül Yeşildağ, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Tavlı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival pazar günü son bulacak.