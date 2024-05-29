25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Safranbolu'da Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Safranbolu'da Başladı

25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Safranbolu\'da Başladı

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı. Festival kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi ve basın toplantısı yapıldı. Festival boyunca birbirinden değerli film gösterimleri yapılacak ve ilçenin kültürü ve sanatı tanıtılacak. Festival, belgesel film gösterimleri, sergiler, söyleşiler ve çocuklar için atölye çalışmaları gibi etkinliklerle dolu dolu geçecek.

29.05.2024 15:19
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Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı.

"Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen festival kapsamında, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından çelenk sunuldu.

Daha sonra Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisi'nde festivalin basın toplantısı düzenlendi.

Burada konuşan Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, ilçenin 17 Aralık 1994'te UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildiğini hatırlattı.

Festivalin çeyrek asırlık geçmişe sahip olduğunu aktaran Yazıcı, "Festival boyunca birbirinden değerli film gösterimleri yapılacak. Festival kapsamında ilçemizi ziyaret eden misafirlerimiz kahraman ecdadımızın o güzel sanat eserlerini, kültürünü ve muhteşem siluetini de bu kutlu şehirde görebilecekler." diye konuştu.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, festivalin Safranbolu için önemli olduğunu söyledi.

Festivalin 2000 yılında başladığını ve 2004'te uluslararası özellik kazandığını belirten Akay, "Safranbolu kültüre ve sanata önem veren bir ilçe. Festivalin kuruluşundan bu yana emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Türkiye'yi uluslararası arenada duyuran bir festival." dedi.

Belediye Başkanı Köse, festivalin ilçe tanıtımına katkı sağladığını dile getirdi.

Festivalin içeriğini belgesel film festivaline yakışır biçimde dolu dolu hazırladıklarını anlatan Köse, şunları kaydetti:

"4 farklı kategoride yapılacak belgesel yarışmasında 109 ülkeden 1448 katılımcı yer aldı. 25 finalisti de değerli jüri üyelerimiz seçtiler. Festivalde geçtiğimiz ay kaybettiğimiz Safranbolu'nun değerlerinden biri olan Türker İnanoğlu'nun anısına Türker İnanoğlu Onur Ödülü'nü çok kıymetli sinema yazarı ve eleştirmeni Atilla Dorsay'a takdim edeceğiz."

Köse, festival kapsamında belgesel film gösterimleri, sergiler, söyleşiler ve çocuklar için belgesel film atölyesi çalışması yapılacağını kaydetti.

Ayrıntılı bilgiye "www.altinsafran.org" adresinden ulaşılabilen festival, 1 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Safranbolu'da Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Safranbolu'da Başladı - Son Dakika
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