270 izci Samsun'da kampa girdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

270 izci Samsun'da kampa girdi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için 15 farklı şehirden Samsun'a gelen 270 izci, kampa girdi. 4 gün boyunca kamp yapacak olan izciler çeşitli etkinlerde yer alacak. Samsun Valisi Orhan Tavlı, izcilerle sohbet etti ve başarı sertifikası verdi.

16.05.2024 22:51
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270 izci Samsun'da kampa girdi

SAMSUN - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için 15 farklı şehirden Samsun'a gelen 270 izci, kampa girdi. 4 gün boyunca kamp yapacak olan izciler çeşitli etkinlerde yer alacak.

19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 'Kurtuluşa İlk Adım Milli Bilinci Kampı'na bu yıl da Samsun ev sahipliği yapıyor. 19 Mayıs kutlamalarına katılacak olan izciler sportif etkinliklerden kültürel etkinliklere kadar birçok farklı aktivitelerde yer alacak. Doğupark'ta kurulan kamp alanını ziyaret eden Samsun Valisi Orhan Tavlı, izcilerle sohbet etti. Burada konuşan Vali Tavlı, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sizlerle daha büyük anlam kazandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sizlere emanet etti. İzcilerimiz Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Samsun'da ecdada uygun bir şekilde, günün anlam ve önemine uygun etkinliklerle değer katıyor, katkı veriyor. Sizler sadece milli bayramlarda değil, asrın felaketi olan deprem bölgesinde büyüklerinizle birlikte 11 ilde vatandaşlarımızın yardımına koştunuz. Herkese teşekkür ederim" dedi.

Konuşmanın akabinde 6 Şubat depremlerinde görev alan izcilere başarı sertifikası Vali Tavlı tarafından verildi. Programda ayrıca izciler protokol üyelerine çeşitli gösteriler sundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 270 izci Samsun'da kampa girdi - Son Dakika

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