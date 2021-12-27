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29 Ekim'de açılan AKM'yi toplam 112 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

29 Ekim'de açılan AKM'yi toplam 112 bin kişi ziyaret etti

27.12.2021 08:56

29 Ekim'de açılan AKM'yi toplam 112 bin kişi ziyaret ettiİSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kapılarını açan Atatürk Kültür Merkezi, 2 ayda 112 bin kişiyi ağırladı.

29 Ekim'de açılan AKM'yi toplam 112 bin kişi ziyaret etti

İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kapılarını açan Atatürk Kültür Merkezi, 2 ayda 112 bin kişiyi ağırladı. Açılıştan bugüne düzenlenen 190 etkinliğe 62 bin kişi katılırken, açık alanları ise 50 bin kişi ziyaret etti.

2 buçuk yılda yapılan Atatürk Kültür Merkezi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı gerçekleştirildi. 2 ayda toplam 112 bin kişi ziyaretçi ağırlayan AKM'de 190 etkinlik düzenlendi. Hareketli sahnesi, akustik performansı ve 2 bin 40 kişilik kapasitesiyle Türk operasının "gurur binası" olarak inşa edilen opera salonunun yanı sıra 802 kişilik tiyatro salonu, 410 metrekarelik AKM Galeri ve AKM Çok Amaçlı Salon, ziyaretçilere kültür ve sanat adına birbirinden güzel etkinlikler sunmaya devam ediyor.

"5 bloktan oluşan çok geniş kapasitede bir sahaya yayılıyor"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Atatürk Kültür Merkezi Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı, "Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekim 2021 tarihinde, 2 buçuk yıl gibi kısa bir sürede yapılarak yeniden sanatseverlere kapılarını açtı. Daha önceki AKM'ye baktığımız zaman çok büyük farklılıklar var. Yaklaşık 14 bin 500 metrekare bir taban alanı içerisinde 95 bin metrekarelik bir kullanım alanına sahip oluyor. Eskiden yine AKM'ye geldiğimizde tek bir giriş içerisinde farklı sanat dallarına ulaşabileceğimiz sahne alanları veya sergileme alanları varken bu kez 5 bloktan oluşan çok geniş kapasitede bir sahaya yayılıyor. Bu saha içinde kültür yolu olarak adını verdiğimiz bir kültür sokağımız var. Bu kültür sokağımızın içerisinde farklı alternatiflerdeki sanat isimlendirmelerini barındıran kuruluşlarımız var. Çocuk sanat merkezi, kütüphane, sinema ve hepsinden de önemlisi kocaman bir opera salonumuz var. Bu opera salonu 2 bin 40 kişilik bir kapasiteye sahiptir. Tiyatro salonumuz da var. O da 802 kişilik kapasiteyle faaliyetlerini sürdürmek üzere artık Atatürk Kültür Merkezi sanatseverlerin hizmetinde" dedi.

"Açılıştan bu yana 190 etkinlik düzenlendi "

AKM'nin 365 gün hareketli olduğunu dile getiren Atatürk Kültür Merkezi Sanat Yönetmeni Buharalı, şunları kaydetti: "29 Ekim'den bu yana elimizdeki istatistiklere baktığımız zaman toplam kültür ve sanat adına düzenlediğimiz etkinliklere 62 bin kişinin geldiğini görüyoruz. Açık alanlarımızı da 50 bin kişinin ziyaret ettiğini görüyoruz. Toplamda da 112 bin kişinin açılıştan bugüne kadar ziyaret ettiklerine tanıklık ettik. 29 Ekim tarihinde açılan Atatürk Kültür Merkezi içinde 190 etkinlik gerçekleştirildi. Hepsi birbirinden farklı özellikler içeriyor. Hem uluslararası, hem de yerli sanatlarımızı temsil eden Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı sanatçı ve topluluklar AKM içinde farklı yönleri ve birimleriyle bu etkinlikleri gerçekleştirdiler. Özellikle opera salonumuzdaki etkinlikler akşam 20.00'de başlayan etkinliklerdir. Ama tabi bu saatlerde başlayan etkinlikler olmasının yanı sıra 20.00'deki etkinlikleri sergileyebilmesi için sanatçı toplum ve kurumlarımızın bu sahnede de öncesinde provaları yer alıyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Merkezi Koro Topluluğumuz 15 günde bir pazar sabahları 11.30'da konserlerini yapıyor. İstanbul Devlet Senfoni Orkestramızın ve ülkemizin çok değerli sanatçıları kahve konserleri konsepti çerçevesinde çok amaçlı salonumuzda her cumartesi sabah 11.00'de veriliyor. AKM'nin bu işleyişine baktığımızda da 365 gün hiç durmadan hareket ettirilecek olan bir kültür merkezidir."

29 Ekim'de açılan AKM'yi toplam 112 bin kişi ziyaret etti
29 Ekim'de açılan AKM'yi toplam 112 bin kişi ziyaret etti
29 Ekim'de açılan AKM'yi toplam 112 bin kişi ziyaret etti

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cumhurbaşkanı, 29 Ekim, 112, AKM, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 29 Ekim'de açılan AKM'yi toplam 112 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 29 Ekim'de açılan AKM'yi toplam 112 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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