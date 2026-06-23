3 Kemaller Halk Dansları Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
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3 Kemaller Halk Dansları Türkiye Şampiyonu

3 Kemaller Halk Dansları Türkiye Şampiyonu
23.06.2026 11:59
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Tekirdağ'dan 3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü, Gaziantep'te Türkiye finallerinde birinci oldu.

Gaziantep'te düzenlenen Büyükler Türkiye Finalleri'nde birincilik elde eden 3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü, Tekirdağ'a bir kez daha Türkiye şampiyonluğu gururu yaşattı.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen Büyükler Türkiye Finalleri'ne katılan Tekirdağ temsilcisi 3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü, "Büyük Erkekler Düzenlemesiz" dalında Türkiye birincisi oldu. Kulüp, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında üst üste Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyonluk başarısının ardından Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Erdem Zeray, 3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü Eğitmeni Fırat Nalcıoğlu ve kulüp üyelerini makamında kabul etti.

Ziyarette halk dansları ekibiyle bir süre sohbet eden Vali Soytürk, elde edilen başarının Tekirdağ adına gurur verici olduğunu belirterek, "Kültürümüzü yaşatan ve Tekirdağ'ın adını tüm Türkiye'ye duyuran halk dansları ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 3 Kemaller Halk Dansları Türkiye Şampiyonu - Son Dakika

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