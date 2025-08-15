"3. Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali" sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

"3. Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali" sürüyor

15.08.2025 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da 3'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali" kapsamında farklı ülkelerden katılım sağlayan ekipler, halk oyunları gösterileri sergiledi.

Trabzon'da 3'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali" kapsamında farklı ülkelerden katılım sağlayan ekipler, halk oyunları gösterileri sergiledi.

Büyükşehir Belediyesince "Dünya barışı için horon ile el ele" sloganıyla gerçekleştirilen festival için kente gelen 36 ülkeden 795 kişi, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda buluştu.

Ülkelerine ait yöresel oyunları sergileyen katılımcılar, renkli kıyafetleri ve performanslarıyla izleyicilerin beğenisini topladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yaptığı konuşmada, farklı kültürlerden gelen misafirlerle Trabzon'da bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Festivalin yalnızca kültürel bir etkinlik değil, halk oyunlarının, müziğin ve kültürlerin buluştuğu evrensel bir sahne olduğuna işaret eden Genç, "Burada aynı zamanda dünya barışına da güçlü bir mesaj veriyoruz." dedi.

Genç, savaşların ve zulmün sona ermesi gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"İnsanlık bugün iyi bir sınav vermiyor. Gazze'de bebekler, çocuklar, kadınlar ve masum insanlar katlediliyor. Bu nedenle burada yaptığımız etkinlik sadece eğlenceden ibaret değil barışa, kardeşliğe ve insanca yaşama dair bir çağrıdır. Festivalimizin mottosu o nedenle 'Dünya barışı için, horon ile el ele' 5 kıtadan gelen tüm dostlarımızla aynı duyguyu paylaşıyoruz. Gazze'de savaş dursun, dünyada zulümler sona ersin, çocuklar yaşasın."

Kaynak: AA

Müzik Festivali, Kültür Sanat, Festival, trabzon, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat '3. Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali' sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
Çocuğu bisikletten iterek bileğinin kırılmasına neden olan uzman çavuş gözaltına alındı Çocuğu bisikletten iterek bileğinin kırılmasına neden olan uzman çavuş gözaltına alındı
Termometre o şehirde 50 dereceye dayandı Termometre o şehirde 50 dereceye dayandı
’Bakan Fidan Mossad Direktörü ile görüştü’ iddialarına diplomatik kaynaklardan yalanlama 'Bakan Fidan Mossad Direktörü ile görüştü' iddialarına diplomatik kaynaklardan yalanlama
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Beşiktaş’tan olaylı maçta muhteşem geri dönüş Beşiktaş'tan olaylı maçta muhteşem geri dönüş
Arda Turan kırmızı kart sonrası çıldırdı Arda Turan kırmızı kart sonrası çıldırdı
Beşiktaş transferi bitirdi Taylan Bulut İstanbul’a geliyor Beşiktaş transferi bitirdi! Taylan Bulut İstanbul'a geliyor
Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Hüseyin İldem’den acı haber Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Hüseyin İldem'den acı haber
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi

17:20
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
17:30
Memur-Sen’den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 19:10:21. #7.12#
SON DAKİKA: "3. Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali" sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.