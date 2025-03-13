30 Yıldır Ramazan Topu Atan Mehmet Gezer: Geleneği Gönüllü Olarak Yaşatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

30 Yıldır Ramazan Topu Atan Mehmet Gezer: Geleneği Gönüllü Olarak Yaşatıyor

Geniş Video İzle

Bilecik Belediyesi'nden emekli olan Mehmet Gezer, 30 yıldır Ramazan topu geleneğini gönüllü olarak sürdürüyor. Gezer, çocuklar ve torunlarıyla gelen ailelerin ilgisinden mutluluk duyuyor.

13.03.2025 11:50  Güncelleme: 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 yıldır ramazan topu atıyor

Bilecik Belediyesi'nden emekli Mehmet Gezer:

"Şimdiki ramazan topu daha kolay ve hafif"

"Bu işi severek ve zevk alarak yapıyorum"

"30 yıl önce beni izlemeye gelenler şimdi çocukları ve torunlarıyla geliyorlar"

BİLECİK - Bilecik'te Osmanlı döneminden kalma 203 yıllık gelenek hala yaşatılırken her iftarda top sesiyle oruçlar açılıyor. Bilecik Belediyesi'nden emekli Mehmet Gezer, 30 yıldır hiçbir ücret almadan Bilecik'te ramazan topu geleneğini gönüllü olarak yaşatıyor.

Bilecik Belediyesinin yaşattığı Ramazan topu geleneği, bu yıl da belediyeden emekli Mehmet Gezer tarafından ses bombasıyla yaşatılmaya devam ediyor. 1821 yılında Anadolu Hisarı'ndaki bir topun ateşlenmesiyle başlayan iftar topu geleneği yaşatılmaya çalıştığı anlatan Gezen, "Bu işi severek ve zevk alarak yapıyorum" yaptığı söyledi. 1995 yılından bu yana hiçbir ücret almadan ramazan topunu ezanla birlikte patlattığını söyleyen Gezer, sözlerine şöyle devam etti;

"Ben burada işte top atarken çocuklar etrafıma toplanıyor. Amca ne zaman patlatacaksın, nasıl oluyor gibi sorular soruyor. Ben işte 3 dakika 5 dakika falan var diyorum. Onlar saymaya başlıyorlar. Bu da insana bir sevinç ve gurur veriyor. Yani bu işi herkes yapmaz. Ben bu işi severek yapıyorum"

"Eskiden tekerlekli ramazan topuyla patlatıyorduk"

Eski yıllarda tekerlekli ramazan topunun kullanıldığını hatırlatan Gezer, "Eskiden tekerlekli ramazan topu vardı. Onun meşakkati vardı. Yani yapması zordu. Çaput dolduruyorsun, iki metrelik tokmağı vardı. Doldurduğun çaputun içine iki kilogram barut dolduruyorsun. Yarım metreye yakın fitil takıyorsun. Bunun için çok meşakkati vardı. Onu bıraktık. Şimdi o dediğim ramazan topu belediyenin müzesinde sergileniyor. Ondan öncesi bir amca vardı. Semerci Mustafa amca vardı. O bıraktıktan sonra görev bana kaldı. Şimdiki ramazan topu daha kolay ve hafif. Atışı ve taşıması da kolay ve basit" dedi.

"30 yıl önce beni izlemeye gelenler şimdi çocukları ve torunlarıyla geliyorlar"

'Akşam ezanına az kala geliyorum" ifadesini kullanan Gezer "Yani 1995 yılında beni izleyen çocuklar şimdi çoluk çocuğa karıştı. Şimdi onlar kendileri çocuklarını getiriyor. Hatta torunlarını getirenler var. Bu da bana ayrı bir mutluluk veriyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Bilecik Belediyesi, Yerel Haberler, Mehmet Gezer, Kültür Sanat, Etkinlik, Bilecik, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 30 Yıldır Ramazan Topu Atan Mehmet Gezer: Geleneği Gönüllü Olarak Yaşatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kardeşinin sözleri ihbar sayıldı Özcan Deniz’e bir şok daha Kardeşinin sözleri ihbar sayıldı! Özcan Deniz'e bir şok daha
Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran penaltı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran penaltı
Enflasyon konuşması gerekirken yardımcısının çoraplarına takıldı Enflasyon konuşması gerekirken yardımcısının çoraplarına takıldı
Altın alım satımına yeni düzenleme yolda Altın alım satımına yeni düzenleme yolda
Altın alım satımına yeni düzenleme yolda Altın alım satımına yeni düzenleme yolda
Metro çalışmasındaki yangınla ilgili jeoloji uzmanından tüm soru işaretlerine yanıt Metro çalışmasındaki yangınla ilgili jeoloji uzmanından tüm soru işaretlerine yanıt
İstanbul’u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor
Japonya’da Türk vatandaşlarına vize tartışmasına “dostluk“ yanıtı Japonya'da Türk vatandaşlarına vize tartışmasına "dostluk" yanıtı
İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi
Trump’ın söylemleri milyarderlerin servetini eritti Trump'ın söylemleri milyarderlerin servetini eritti
TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisine yerli hakem atayacak TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisine yerli hakem atayacak
Bingöl’de Şaşırtan Zincirleme Kaza Bingöl'de Şaşırtan Zincirleme Kaza
Dr. Özer Kavalcıoğlu: Sarı nokta hastalığı çağımızın hastalığıdır Dr. Özer Kavalcıoğlu: Sarı nokta hastalığı çağımızın hastalığıdır
Deniz Uğur’un eşi Erdinç Gülener kalp krizi geçirdi Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener kalp krizi geçirdi
Dev kuruluş ekonomi için olumsuz tablo çizdi Dev kuruluş ekonomi için olumsuz tablo çizdi

10:32 Trump’ın kabinesinde bir Konyalı Trump'ın kabinesinde bir Konyalı
10:08 Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, ’’Oruç’’ uyarısı yapanlara kızdı Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, ''Oruç'' uyarısı yapanlara kızdı
09:55 Son anket Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu Son anket! Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu
00:39 Türkiye kripto varlık sektöründe yeni dönem: Kripto platformları için son tarih açıklandı Türkiye kripto varlık sektöründe yeni dönem: Kripto platformları için son tarih açıklandı
17:30 Derbide yabancı hakem krizi Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar Derbide yabancı hakem krizi! Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar
17:25 Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı
17:20 DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu
17:03 CHP’li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez’in onayıyla yaptım CHP'li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez'in onayıyla yaptım
16:37 Bu nasıl yemek servisi Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor Bu nasıl yemek servisi? Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor
16:30 4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı 4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı
16:19 Rusya’dan yüksek gelirli yatırımcılara beklenmedik Bitcoin kararı Rusya'dan yüksek gelirli yatırımcılara beklenmedik Bitcoin kararı
16:10 Motosiklette ihlallere ağır cezalar geliyor Motosiklette ihlallere ağır cezalar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 12:05:15. #7.11#
SON DAKİKA: 30 Yıldır Ramazan Topu Atan Mehmet Gezer: Geleneği Gönüllü Olarak Yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.