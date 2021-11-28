Üye Girişi
300 yıllık gelenekle ev ekonomisine katkıda bulunuyor - Son Dakika

300 yıllık gelenekle ev ekonomisine katkıda bulunuyor

28.11.2021 18:14

300 yıllık gelenekle ev ekonomisine katkıda bulunuyor Antalya'da 300 yıldır sürdürülen gelenek: "Ormana dokumacılığı" Bölgeye has geleneksel ipek başörtüsü yanında aynı yöntemle bugün peştamal, masa örtüsü, perde dokuyorlar Ürünler kullanılan malzeme ve emeğe göre 06 ile 500 TL arasında...

300 yıllık gelenekle ev ekonomisine katkıda bulunuyor

Antalya'da 300 yıldır sürdürülen gelenek: "Ormana dokumacılığı"

Bölgeye has geleneksel ipek başörtüsü yanında aynı yöntemle bugün peştamal, masa örtüsü, perde dokuyorlar

Ürünler kullanılan malzeme ve emeğe göre 06 ile 500 TL arasında alıcı buluyor

ANTALYA - Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana mahallesinde geçmişi 300 yılı bulan ve el emeği ile yapılan yöresel başörtüler, günümüzde az sayıdaki kişi tarafından dokunarak geleceği taşınmaya çalışılıyor. Yöre kadınları, geleneksel başörtüsü yanında aynı yöntemle bugün peştamal, masa örtüsü, perde gibi ürünler de dokuyor

İbradı'nın Ormana mahallesinde geçmişi 300 yılı bulan yöresel dokumacılığın günümüzde de yaşatılması için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kurs düzenlendi. Kursa katılan kadınlar tarafından günümüzdeki başörtüsü yanında peştamal, masa örtüsü, perde gibi ürünler de üretiliyor. Kadınlar bir taraftan kurs görürken, bir taraftan da siparişler alarak aile ekonomisine katkı sağlıyorlar.

Yöresel dokumacılığın unutulmaması için açılan kursta açtıklarını anlatan kurs eğitmeni Feride Canbaş, 2010 yılında İbradı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ilk kez kurs açıldığını ve kendisi de dahil olmak üzere bir yıl süren yöreye özgü dokuma kursunda 13 kişinin eğitildiğini kaydetti.

"Kültürümüzü yaşatmak istiyoruz"

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını canlandırmak adına 2010 yılında başlatılan projenin devamını sağladıklarını anlatan Canbaş, "2010 yılında açılmış olan kurs ile dokumayı öğrendik. Şimdi ise elimizden geldiği kadar öğrenci yetiştirmeye devam ediyoruz. Önemli olan bu kültürü unutmamak, kültürümüze sahip çıkmaktır. Kültürümüzü devam ettirmek için yeni öğrenciler bulup, gençlere açılmak istiyoruz" dedi.

"Meşakkatli bir iş"

Dokuma işinin meşakkatli bir iş olduğunu ancak kursiyerlerin para kazandıkça kendilerine hedef koyduklarını ve emeklerinin karşılığını almak istediklerini söyleyen Canbaş " Eskiden Ormana' da her evin altında dokuma tezgahları çalışırmış. Eskiden kadınlar bunları çarşaf, iç giyim, gelinlik kızlara çeyiz olarak, hatta damatlara iç gömlek olarak kullanırlarmış. Devam ettirmeye çalıştığımız bu kültürü yansıtan glamık dokuma yani ipek dokuma ile de eskiden hanımlar bunu başlarına örterek bütün vücudu kapatan bir örtü ile sokağa öyle çıkarlarmış. Bu gelenek halen Ormana'da sürmektedir. Halen bir çok hanım vardır. Glamık (ipek) dokuma Ormana'ya has bir dokuma şeklidir. Bu alanda çok sipariş alıyoruz. Dışarıdan birçok kişi sipariş veriyorlar. Siparişlerimiz oldukça yüksek. Ev hanımlarına Hem kurs veriyoruz hem de kursiyerlerimiz para kazanıyorlar. Bir yerden de siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz " dedi.

"Ustalık bir yıl sürüyor"

Yaptıkları ürünlerin dekoratif ev aksesuarlarında kullanıldığını, yaptıkları peştamal, plaj giysileri, giyişi, masa örtüsü, şal gibi birçok çeşit ürünlerin fiyatlarının 60 TL ile 500 TL arasında değiştiğini söyleyen Canbaş fiyatların işin emeğine ve ipin kalitesine göre değiştiğini kaydetti.

Kursiyerlerden Hacer Parmaksız ise 12 yıldır dokuma işi yaptığını hem geleneklerini sürdürüp hem de para kazandıklarını söyledi.

Kursiyerlerden Hülya Kocakulak ise, "Bir yıl önce kursa katılarak hocamın sayesinde bu işe giriştim. Boş vaktimi değerlendiriyorum hem para kazanıyorum, hem de bu işin güzelliğinin farkına varıyorsunuz. İlk zamanlar zorluklar çektik fakat ürün çıkardıkça insan mutlu oluyor. Biz de gelecek nesillere bunları aktarmak için emek vereceğiz. Bu kültürümüz ebelerimizden kalmadır ama zaman içerisinde kültür unutulmuş, yeniden ayağa kaldırmak bizi mutlu ediyor. Bizlere bu imkanı tanıyan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu kursta güzel şeyler öğrendik ve güzel şeyler yapacağız" diye konuştu.

300 yıllık gelenekle ev ekonomisine katkıda bulunuyor
300 yıllık gelenekle ev ekonomisine katkıda bulunuyor
300 yıllık gelenekle ev ekonomisine katkıda bulunuyor
300 yıllık gelenekle ev ekonomisine katkıda bulunuyor

Türk Lirası, baş örtüsü, Antalya, Ormana, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 300 yıllık gelenekle ev ekonomisine katkıda bulunuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti 22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti Çilek seraları sular altında kaldı 22:43 Çilek seraları sular altında kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi 22:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi
Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti 18:47 Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar 16:08 Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz 14:26 Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz
Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim 14:01 Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı 11:30 Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı

Son Dakika Haberleri
23:12 Avrupa'nın Galatasaray'a faturası çok ağır oldu
22:57 Babasıyla tartıştıktan sonra eve dönmeyen 17 yaşındaki Edanur bulundu
22:56 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler
22:44 Vali Yerlikaya uyardı! İstanbul'da kuvvetli rüzgar etkili olacak
22:43 Chelsea, sahasında Manchester United'la yenişemedi
22:43 Çilek seraları sular altında kaldı
22:12 Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak
22:11 Yeni Malatyaspor ile berabere kalan Galatasaray'ın hedefinde hakemler var: İyi niyet hissetmiyorum
22:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi
21:44 12 Dev Adam, Büyük Britanya'yı büyük farkla yendi
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı         
23:14
Tır, köprüden düştü: 2 ölü, 1 yaralı Tır, köprüden düştü: 2 ölü, 1 yaralı         
22:46
Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak         
22:12
Galatasaray'da kötü gidiş Yeni Malatyaspor karşında da devam etti Galatasaray'da kötü gidiş Yeni Malatyaspor karşında da devam etti         
21:06
Marketten ekmek çalan çocuk için mahkemeden şaşırtan karar Marketten ekmek çalan çocuk için mahkemeden şaşırtan karar         
17:50
Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
14:45
Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar         
14:03
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı         
13:59
Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim         
11:29
Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş         
11:26
Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti         
09:40
Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var         
09:37
Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi         
09:28
Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü! Mutabık kaldıkları konular AK Partilileri kızdıracak Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü! Mutabık kaldıkları konular AK Partilileri kızdıracak         
07:31
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu         
23:05
Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark         
21:06
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 23:43:38. #1.11#
SON DAKİKA: 300 yıllık gelenekle ev ekonomisine katkıda bulunuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement