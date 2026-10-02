33. Altın Koza'da Onur Ödülleri Ferzan Özpetek ile Vahide Perçin'e verildi - Son Dakika
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33. Altın Koza'da Onur Ödülleri Ferzan Özpetek ile Vahide Perçin'e verildi

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33. Altın Koza\'da Onur Ödülleri Ferzan Özpetek ile Vahide Perçin\'e verildi
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Adana'da 33. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde Onur Ödülleri Ferzan Özpetek ile Vahide Perçin'e verildi. Ödül töreni alışveriş merkezindeki sinema salonunda yapıldı; Perçin ödülünü Güngör Geçer'den, Özpetek ise görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar'dan aldı.

Adana'da bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Onur Ödülleri", yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek ile oyuncu Vahide Perçin'e verildi.

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Onur Ödülleri gecesi bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda yapıldı.

Sunuculuğunu Yeliz Doğramacılar'ın üstlendiği gecede, Bülent Apaydın'ın şefliğinde sahne alan Monart Orkestrası konser verdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, törende yaptığı konuşmada, sinema dünyası için önemli bir gecede bir araya geldiklerini söyledi.

Değerli isimlere ödül vermenin mutluluğunu yaşadığını belirten Geçer, "Adana, hikayesi olan bir şehir. Sokaklarında gezdiğimizde de insanlarıyla sohbet ettiğimizde de sinema ruhunu hissedersiniz. Altın Koza da tam olarak bu ruhun sonucunda ortaya çıkmış köklü bir festivaldir." dedi.

Konuşmanın ardından ödüle layık görülen oyuncu Vahide Perçin, ödülünü Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer'in elinden aldı.

Yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek'e de ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar takdim etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: 33. Altın Koza'da Onur Ödülleri Ferzan Özpetek ile Vahide Perçin'e verildi - Son Dakika
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