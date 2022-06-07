Daha sonra şef Gürer Aykal yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), solist ve keman sanatçısı Cihat Aşkın ile İzmirli besteci Ahmed Adnan Saygun 'un 3 Numaralı Senfonisi Op. 39 ile Hasan Uçarsu 'nun İzmir için yazdığı İzmir Güzel İzmir adlı eserlerini seslendirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Kültür Sanat › 35. Uluslararası İzmir Festivali başladı - Son Dakika

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