Yozgat Valiliği ve Bozok Üniversitesi rektörlüğü işbirliğinde düzenlenen 4. Bozok Film Festivali başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalin açılışında konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 19 Mayıs'ın yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

Sinema yarışmalarıyla her yıl yeni isimleri ve eserleri Yozgat'a taşıyan Yozgat Bozok Üniversitesi yönetimine teşekkür eden Özkan, Türkiye'nin farklı bölgelerinden katılan gençlere ve sinemaseverlere şükranlarını sundu.

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk ise Bozok Film Festivali'ni 4 kez gerçekleştirmenin çok önemli olduğunu söyledi.

Bugün yalnızca bir festivalin kapılarının aralanmadığını, sanatın, kültürün ve insan hikayelerinin buluştuğu ortak bir yolculuğa çıkıldığını ifade eden Şentürk, "Sinema, insanın kendini anlatma biçimlerinden belki de en güzelidir. Sinema, bir toplumun hafızasını taşır, çağın ruhunu yansıtır. Bazen bir vicdan, bazen bir umut, bazen de sessiz kalmış hayatların sesi olur. Bu yönüyle sinema, iletişimin en güçlü ve en evrensel dillerinden biridir." dedi.

Konuşmaların ardından, Şentürk moderatörlüğünde oyuncular Haluk Piyes ve Yüksel Arıcı'nın katılımıyla söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşide Piyes ve Arıcı, sinema ve tiyatro sektöründeki deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak soruları yanıtladı.

Programda festival kapsamında düzenlenen kısa film yarışmasında, kurmaca, belgesel ve deneysel kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, İl Emniyet Müdürü Tuncay Pekin, Yozgat Adalet Eğitim Merkezi Başkanı Mustafa Özden, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

4. Bozok Film Festivali 22 Mayıs Cuma günü sona erecek.