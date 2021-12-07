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4. Kayseri Kitap Fuarı minik ziyaretçileri ile dolup taşıyor - Son Dakika

4. Kayseri Kitap Fuarı minik ziyaretçileri ile dolup taşıyor

07.12.2021 11:54

4. Kayseri Kitap Fuarı minik ziyaretçileri ile dolup taşıyor Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından dördüncüsü düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı, kitapseverler tarafından yoğun ilgi görürken, fuarın en dikkat çeken ziyaretçileri ise minikler oluyor.

4. Kayseri Kitap Fuarı minik ziyaretçileri ile dolup taşıyor

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından dördüncüsü düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı, kitapseverler tarafından yoğun ilgi görürken, fuarın en dikkat çeken ziyaretçileri ise minikler oluyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın kütüphaneler şehri Kayseri'nin okuyan ve okutan kent olması için gayretleri sürerken, bu kapsamda merhum yazar, şair ve düşünür Sezai Karakoç anısına açılan 4. Kayseri Kitap Fuarı, kitapseverler ve tüm Kayserililer tarafından yoğun ilgi görüyor. Fuarın en dikkat çeken ziyaretçileri minik öğrenciler olurken, fuarı gezen öğrenciler kitapları çok sevdiklerini, kitapların yazarlarını görüp ve tanışmak için fuara geldiklerini söylediler.

Yeni kitaplar keşfetmek için kitap fuarında olduğunu ifade eden 12 yaşındaki öğrenci Sedanur Oral, "Fuarı çok güzel buldum. Yaşıtım olan arkadaşlarım da buraya gelmeliler, kendilerine göre birçok kitap var. O güzel kitapları keşfetsinler, okusunlar, yeni bilgiler öğrensinler" dedi.

MİNİKLERİN KİTAP FUARI HEYECANI

13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Nergis İmamoğlu ise Kitap Fuarı'na geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Aradığım kitapların çoğunu burada buldum. Çok güzel, çok verimli kitaplar var. Bazı kitapları inceledim. Korku ve macera kitapları daha çok seviyorum. Önceden de kitap fuarlarına birçok kez geldim. Her geldiğimde de yeni yeni kitaplar bakıyorum" diye konuştu.

Kitap okumanın çok faydalı olduğunu belirten 12 yaşındaki Badegül Çomak, "Burası çok güzel, kitaplar da çok güzel. Yazarlar da burada zaten. Hiç yazarla tanışmadım ama inşallah bugün tanışırım. Kitap fuarını herkese öneririm. Kitap okumanın faydaları çok. Herkes kitap okuyarak kendini geliştiriyor" derken, 13 yaşındaki Sude Naz Yüksel de fuarda her kesime hitap eden kitaplar olduğunu, yazarlarla tanışmanın kendisini heyecanlandırdığını ifade ederek, yaşıtlarını kitap fuarına davet etti.

Lise öğrencisi Yusuf Sungur da kitap fuarının gençler açısından büyük derecede katkı sağladığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Gerçekten bu güzel etkinliği düzenleyenleri tebrik ediyorum. Dün bir yazarımızdan imza aldım. Bugün de okulumuzla birlikte geldik. Ülkemizde kitaba soğuk olan insanlar illaki vardır. Buraya geldiklerinde gerecekten çok değişiyorlar. Kitabın kokusu yeter. Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a böyle bir fuar hazırladıkları için çok teşekkür ederim."

Kitap fuarını ziyaret eden minik öğrencilerin heyecanları ve mutlulukları gözlerinden okundu.

GENÇLER, KÖY OKULLARINA KİTAP BAĞIŞLIYOR

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin Sezai Karakoç anısına düzenlenen 4. Kayseri Kitap Fuarı'nda köy okulları için 'Bağışladığın Her Kitap Geleceğe Umut Olsun' sloganıyla kitap toplama kampanyasına gençler de ilgi gösteriyor.

Standa gelen ve köy okulunda eğitim, öğretim gören minikler için kitap bağışı yapan Büşra Nur Yorulmaz isimli genç, "Kitap Fuarı çok güzel. Çok fazla kitap var. Kendime yeterince kitap aldığımı hissettim ve Gençlik Merkezi'nin kampanyasında da köy okulunda ki çocuklara kitap gönderildiğini öğrendim.

4. Kayseri Kitap Fuarı minik ziyaretçileri ile dolup taşıyor
4. Kayseri Kitap Fuarı minik ziyaretçileri ile dolup taşıyor
4. Kayseri Kitap Fuarı minik ziyaretçileri ile dolup taşıyor
4. Kayseri Kitap Fuarı minik ziyaretçileri ile dolup taşıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 4. Kayseri Kitap Fuarı minik ziyaretçileri ile dolup taşıyor - Son Dakika


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