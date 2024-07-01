40 Kişilik Davul Zurna Ekibi Kırkpınar'a Davet Ediyor

Kültür Sanat

40 kişilik davul zurna ekibinden Kırkpınar'a davet

EDİRNE - Geleneksel kıyafetlerle Edirne'nin caddelerini dolaşan davul zurna ekibi, 4 Temmuz'da başlayacak 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne protokolü ve halkı davet ediyor.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl görev yapacak olan 40 kişilik müzisyen grubu, sabahın erken saatlerinde geleneksel kıyafetlerini giyip Edirne'nin caddelerini dolaştı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşecek olan yağlı güreşlere vatandaşları davet etmeye başladı. Güreşler öncesi geleneksel usullerle davet geleneğini sürdüren davul zurna ekibi, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı ve Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Güreş havaları çalarak belediye ve valilik binalarına gelen davul zurna ekibine geleneklere uygun olarak ekip şefine bahşiş verdi. Geleneksel davul zurnalı davet, güreşlerin başlayacağı 4 Temmuz Perşembe gününe kadar sürecek.