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Kültür Sanat

44 Yılın Antika Tutkusu

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Emekli astsubay Ali Kılınç, 44 yıllık antika koleksiyonunu Zile'de tezgahında satışa sunuyor.

17.09.2024 14:42
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44 yıllık antika tutkusunu tezgaha taşıdı

TOKAT - Tokat'ta yaşayan emekli astsubay Ali Kılınç, 44 yıldır biriktirdiği antika eşyaları Zile ilçesinde kurduğu tezgahta sergileyip satışa sunuyor.

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan emekli astsubay Ali Kılınç, yıllarca süren meslek hayatının ardından emekli olduktan sonra hobisine yöneldi. Türk Silahlı Kuvvetlerinde çeşitli görevlerde uzun yıllar görev yaptıktan sonra astsubay rütbesiyle emekli olan Kılınç, çocukluğundan beri ilgi duyduğu antika eşya biriktirme tutkusunu geliştirmeye başladı. Kılınç, özellikle şark köşesi eşyalarına olan merakı nedeniyle zamanla birçok kırık ve arızalı antika eşyayı biriktirdi. Ancak evinde yer kalmayınca, eşyaları saklamak için bir dükkan kiralama kararı aldı. Zile ilçe merkezinde bir dükkan tutan Kılınç, 44 yılda topladığı nadide antika parçaları artık satmaya başladı. Cumartesi günleri ilçe merkezindeki parkta tezgah açarak antikalarını sergileyen Kılınç, kısa sürede antika severlerin uğrak noktası haline geldi.

"1980 yılında biriktirmeye başladım"

Kendi hobisi için şark köşesi malzeme biriktirmeye başladığını söyleyen emekli astsubay Ali Kılınç; "Bu işe ilk başladığımda aslında bir hevesle başladık. 1980'li yıllarda kendi hobime yönelik şark köşesi malzemesi biriktirmeye başladım. Ondan sonra da bir baktık ki antikacı oluvermişiz. Bu sefer almaya ve satmaya başladık. Öyle olunca da elimizde mal çoğaldı ve bir dükkan açtık. Cumartesi günleri Zile'de antika pazarı tezgahı açıyorum. O da bayağı şenlikli oluyor. Orada da yeni ve güzel, daha önceden görmediğimiz bilhassa bölgemize has eserler geliyor. Kilim, halı, saat, bakır ve cam objeler, evlerde kullanılmış mutfak malzemeleri veya döşeme malzemeleri geliyor" dedi.

Kaynak: İHA

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