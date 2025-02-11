45 Yılda 30 Bin Kitap, Gençler İçin Sahaf Kafe Açtı

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45 yılda 30 bin kitap biriktirdi, gençlerin kullanımına sundu

SİVAS - Sivas'ta bir vatandaş, 45 yıldır topladığı kitapları açtığı sahaf kafe ile birlikte okuyucular ile buluşturdu.

Sivas'ta yaşayan Şaban Yazıcı (58), çocukluğundan gelen sevgi sayesinde 45 yıl boyunca kitap biriktirdi. Biriktirdiği kitapları okurlarla buluşturmak isteyen Yazıcı, sahaf açmaya karar verdi. Alışılmış bir işletme açmak yerine farklı bir yer oluşturmak istedi. İş yerinin duvarlarını kitaplarla dolduran Şaban Yazıcı, kafe hizmeti vermeye başladı. İşletmesinin Kütüphane görevi gördüğünü de söyleyen Yazıcı, gençlerde okuma alışkanlığı oluşturmak adına ücret almıyor.

"Çocuk kitaplarından para almıyorum"

Kitapları çok sevdiğini söyleyen Şaban Yazıcı, "Çocukluğumdan bu yana kitap topluyorum. Kendi harçlıklarımla da sürekli kitap alırdım. Eskiden kitaba ulaşmak çok zordu, kitap bulmak okumak çok zordu. 45 yıldır kitap topluyorum. Daha sonra bu işi sahafa dönüştürmek istedim. 5 yıldır da sahaf kafe olarak burayı işletiyorum. Bu dükkanı tuttum ve burayı yeniden tasarlardım. Oturma alanlarını düzenleyip kafeye çevirdim. Gelen insanlar kitaplarını alıp oturuyorlar çay kahve içip ders çalışıyorlar. Kafe ve sahaflığı bir arada yürütmek için elimden geleni yapıyorum. Şu anda elimizde yaklaşık 30 bin kitap var. Okuma alışkanlığını oluşturmak için çocuklardan çocuk kitapları için para almıyorum" şeklinde konuştu.

"Özellikle üzerine işaretleme yapılmış kitaplar tercih ediliyor"

Bırakılan kitapların arasında üzerine işaretleme yapılan kitapların daha çok tercih edildiğini ifade eden Yazıcı, "Burada nezih bir ortam oluşturduğumu düşünüyorum. Sivas'ta böyle bir yer yok. Burayı cumartesi, pazar istisnasız her gün açıyorum. Bu sahaf dükkanı insanlara çok garip geliyor. Hem sahaf hem de kafe olduğunu öğrenince çok şaşırıyorlar. Duyanlar başkalarına da burayı tavsiye ediyor. Yurt dışından da yabancı insanlar gelip burayı ziyaret ettikleri oluyor. İnsanlar yeni baskısı olmayan kitapları da burada bulabiliyorlar. Sahafın bir özelliği de evlerde, depolarda kalan okunmayan kitapları ikinci insanlara aktarmaktır. Burası bizim için bir han, gelen bir şeyler alıp gidiyor veya bırakıp gidiyor. Buradaki kitaplarımız genelde ikinci el olduğu için insanlar, bazı akademisyenler veya okurlar kitaplar üzerine işaretlemeler ve bazı notlar düşüyorlar. Bu işaretlemeli kitapları birçok okurlar tarafından özellikle tercih ediliyor" dedi.