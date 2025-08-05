45 Yıllık Tekne Ustası: Temel Akbulut

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Temel Akbulut, genç yaşta öğrendiği ahşap tekne yapımını 45 yıldır sürdürüyor.

Tekne ustası Akbulut, Kışlaönü balıkçı barınağındaki atölyesinde sipariş üzerine büyüklükleri 4 ila 14 metre arasında değişen tekneler imal ediyor.

Aile büyüklerinden öğrendiği mesleğine ilk günkü heyecanıyla devam eden Akbulut, şimdiye kadar 150 teknenin denizle buluşmasını sağladı.

Temel Akbulut'un en büyük destekçisi ise atölye çalışmalarında kendisine yardım eden kardeşi Rıdvan Akbulut oluyor. Kardeşinin destekleriyle Ordu başta olmak üzere birçok ilden sipariş alan Akbulut, tekneleri titizlikle üretiyor ve sahiplerine teslim ediyor.

Akbulut, AA muhabirine, mesleğe çırak olarak 1980 yılında başladığını ve aile büyüklerinin yanında çalıştığını söyledi.

Daha sonra usta olarak mesleğini sürdürdüğünü ifade eden Akbulut, 45 yıldır aralıksız çalıştığını belirtti.

Akbulut, mesleğin sürdürülebilmesi için elinden geleni yaptığını, imkanı el verdikçe tekne yapımına devam edeceğini vurguladı.

Ordu başta olmak üzere birçok ilden gelen siparişler üzerine tekne yaptığını anlatan Akbulut, suya dayanıklı olmasından ötürü kestane ağacı kullandığı bilgisini verdi.

Bir teknenin yapımının ortalama 5 ay sürdüğünü dile getiren Akbulut, "Bu meslekte yeni ustalar maalesef yetişmiyor. Bu durum mesleğin geleceği adına çok vahim." dedi.

Akbulut, tekne yapımında en büyük destekçisinin kardeşi olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kardeşim atölye bölümünde ağaçların kesilmesinde bana yardımcı oluyor. Sabah geliyoruz, akşama kadar çalışıyoruz. Yapımını tamamlayıp teslim ettiğimiz tekneler yaklaşık 40 yıl kullanılabiliyor. Kullandığımız malzemeleri ona göre kaliteli seçiyoruz."

Tekne siparişi veren Sercan Köseoğlu ise Giresun'dan Ordu'ya tekne siparişi vermek için geldiğini aktardı.

Köseoğlu, yapımı devam eden teknenin 11 metre boyunda olacağına değinerek, "Ustamızın el işçiliği çok güzel olduğundan kendisinin yapmasını istedik. Ayrıca deniz suyuna dayanıklı olması için kaliteli malzeme kullanıyorlar. İnşallah bir ay içinde teknemiz hazır olacak." dedi.