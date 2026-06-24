48 Yaşında Üçüncü Üniversite Birinciliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

48 Yaşında Üçüncü Üniversite Birinciliği

48 Yaşında Üçüncü Üniversite Birinciliği
24.06.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Fatma Meral, aynı bölümde eğitim gören kızı ve akranlarına rol model olmanın gururunu yaşadı - Fatma Meral: - "Bölüm birinciliği ve fakülte ikinciliği emeklerimin karşılığı olarak gelen güzel hediyeler oldu"

Rize'de 48 yaşındaki Fatma Meral, üçüncü üniversiteden birincilikle mezun olmayı başardı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü birincilikle tamamlayan iki çocuk annesi Meral, Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende diplomasını aldı.

Fatma Meral, AA muhabirine, Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu Gıda Laboratuvar Bölümü'nden mezun olduktan sonra sağlık sektöründe 20 yıl görev yaptığını söyledi.

Çalışma hayatı sırasında Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü'nü bitirerek ikinci üniversite diplomasını aldığını belirten Meral, daha sonra iş hayatını çeşitli nedenlerle bırakmak durumunda kaldığını anlattı.

Meral, 4 yıl önce girdiği üniversite sınavında Gürcü alfabesine duyduğu ilgi nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne kaydolduğunu ifade etti.

Gürcü alfabesinin ve dil yapısının her zaman ilgisini çektiğine işaret eden Meral, bölümün kendisine dilin yanı sıra Gürcistan tarihi ile Türk-Gürcü kültürel etkileşimlerini öğrenme fırsatı sunduğunu da kaydetti.

Meral, üniversiteye yeni bilgiler öğrenmek ve araştırma yapmak amacıyla başladığını dile getirerek, "Hedeflediğim şey ilim meclislerinde bulunmak, yeni bilgiler öğrenmek, araştırmak ve keşif yapmaktı. Bölüm birinciliği ve fakülte ikinciliği emeklerimin karşılığı olarak gelen güzel hediyeler oldu." dedi.

Kızının da aynı bölümde öğrenci olduğunu, anne kız öğrencilik hayatını birlikte deneyimlediklerini ifade eden Meral, "Birbirimizi desteklediğimiz çok zaman oldu. Birbirimizin emeğine şahit olduk. Birlikte bir şeyler üretmekten mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Eğitim hayatı boyunca ailesinin ve yakın çevresinin desteğini gördüğünü belirten Meral, bundan sonra yüksek lisans yapmayı planladığını sözlerine ekledi.

"Çok teşekkür ediyorum ve onunla gurur duyduğumu bilmesini istiyorum"

Fatma Meral'in Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü üçüncü sınıfa geçen 19 yaşındaki kızı Duha Bükre Meral de bölümü tercih etmesinde annesinin etkisi olduğunu söyledi.

Annesinin üst dönem olduğunu aktaran Meral, "Dolayısıyla hocaları önceden tanıyordum. Bu ortam, hocaların samimiyeti ve farklı bir dil olması beni cezbetti." ifadelerini kullandı.

Annesiyle aynı okulda okumanın çok da alışıldık bir durum olmadığını anlatan Meral, "Üst dönemim olduğu için sınavlarda ve anlamadığım konularda yardımcı oldu." dedi.

Bölüm birincisi annesiyle gurur duyduğunun altını çizen Meral, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarım annemi benden daha çok seviyorlar. Ortamlarda, 'O Fatma abla mı geliyor?' diye soruyorlar. Annemin böyle bir ağırlığı oluyor arkadaş gruplarımın içerisinde. Hem okulda iyi bir öğrenci hem de evde çok iyi annelik yapıyor bize. Çok teşekkür ediyorum ve onunla gurur duyduğumu bilmesini istiyorum."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Kültür Sanat, Rize, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 48 Yaşında Üçüncü Üniversite Birinciliği - Son Dakika

Arnavutluk’ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor Arnavutluk'ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor
Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı
Eski emniyet mensubunun feci ölümü Eski emniyet mensubunun feci ölümü
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
CHP’de yeni ihraç dalgası 2 il başkanı daha görevden alındı CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 il başkanı daha görevden alındı
Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı

11:26
Ne Suriyeliler ne de Afganlar İşte Türkiye’ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
11:18
Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek TFF, FIFA’ya şikayet etti anında yanıt geldi
Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek? TFF, FIFA'ya şikayet etti anında yanıt geldi
11:12
Ankara’daki operasyondan yeni detay Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
10:55
Alper Yeğin’in Erdoğan Bayraktar’ı ziyareti büyük tartışma yarattı
Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı
10:22
İstanbul’da akılalmaz olay Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
10:01
Fransa’da tarihin en sıcak günü 40 kişi boğularak hayatını kaybetti
Fransa'da tarihin en sıcak günü! 40 kişi boğularak hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 12:07:16. #7.12#
SON DAKİKA: 48 Yaşında Üçüncü Üniversite Birinciliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.