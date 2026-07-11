5 Asırlık Bedesten’in Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
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5 Asırlık Bedesten’in Restorasyonu Tamamlandı

5 Asırlık Bedesten’in Restorasyonu Tamamlandı
11.07.2026 12:24  Güncelleme: 12:25
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün tamamladığı 5 asırlık Bedesten'in restorasyonunu inceledi. Tarihi yapının halı müzesi olarak işlevlendirilmesi planlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi'nde bulunan 5 asırlık Bedesten'i ziyaret ederek Vakıflar Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından tamamlanan restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, Camikebir bölgesinde faaliyet gösteren işletmeleri de ziyaret ederek esnaflar ve vatandaşlarla da sohbet etti.

Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi'nde, Kayseri Ulu Camii yanı başında bulunan ve 5 asrı aşkın süredir ayakta duran Bedesten'de, Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği restorasyon çalışmaları Vakıflar Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından tamamlanandı. Süreci yakından takip eden Başkan Büyükkılıç, tamamlanan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir ile Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem'den detaylı bilgi aldı. Büyükkılıç'a incelemeleri esnasında Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Mustafa Cihat Türkmen, Zabıta Daire Başkanı Ahmet Teke, müdürler ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç incelemelerinin ardından Bedesten'de açıklamalarda bulunarak, "Şu anda Camikebir bölgemizdeyiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ve belediyemizin birlikte yapmış olduğu çalışmalar ile bölgeyi daha canlı daha diri, tarihi dokuyu koruyarak burayı canlandırmaya çalışıyoruz" dedi. Başkan Büyükkılıç, tarihi yapının kazanacağı fonksiyon ile bölgeye katacağı canlılığa değinerek, şunları söyledi;

"Kamuoyunda bedesten diye bilinen, değişik zamanlarda değişik fonksiyonlar yüklenmiş olan önemli bir tarihi eserle iç içeyiz. 1497 yılında yapılmış tarihi bir eser. Son süreçte de halıcılarla ilgili güzel fonksiyonları vardı. Burası değişik fonksiyonlar açısından değerlendirilebilir. Bunlardan en önemlilerinden biri gerek Yahyalı'da gerek Bünyan'da gerekse geçmiş dönemlerde değişik ilçelerimizde, il merkezimizde halıcılıkla ilgili yapılmış yüzlerce çalışma var. Hem Kapalı Çarşımıza canlılık kazandırmak hem kültür başkenti Kayseri'mize yakışır anlayış içerisinde buraya bir fonksiyon yüklemek önemli. Daha canlı, daha diri, herkesin uğrak yeri haline geldiği ama bütün bunların yanında tarihi doku içeren halılarla ilgili bir müze yakışır diye düşünüyorum."

Kayseri'nin tarihine sahip çıkan bir şehir olduğunu kaydeden Büyükkılıç; Camikebir bölgesindeki çalışmalar esnasında rastlanılan medrese yapısına da ayrı bir parantez açarak; "Yine hatırlanacağı üzere Camikebir'imizin kıblesindeki özelliksiz yapıların kaldırılması suretiyle orada bir peyzaj düzenlemesine ortam hazırlamaya çalıştık. Önemli bir sürprizle karşılaştık; oradan çıkan Mehmet Melikgazi Dönemine ait olan medrese. Yapmış olduğumuz protokol gereği kazı çalışmalarını, projelendirme ve restorasyon çalışmalarını da hayata geçirerek şehrimize kazandırma yönündeki gayretimizi de sürdürüyoruz" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Camikebir bölgesini güzelleştirecek ve canlandıracak önemli çalışmaların dayanışma içerisinde yürütüldüğüne işaret ederek, "Çok değerli Melikgazi Belediye Başkanımızın da yaptığı güzel çalışmalar var. Ona da teşekkür ediyoruz. İnşallah dayanışma içerisinde bu güzel çalışmalarımızı taçlandıracak adımlar atma yönünde Büyükşehir, ilgili ilçe belediyesi el ele, gönül gönüle vermek suretiyle yol alacağımızı ifade ediyorum" şeklinde konuştu.

5 asırlık yapıda tarihi halı müzesi

Bedesten restorasyon projesinde emeği geçenlere de teşekkür eden Büyükkılıç; "Burayı inşallah halı ile ilgili müzeleştirme ve turizm odaklı halılarla yapılacak çalışmalarda yer alma adına önemli bir fonksiyon yükleme yönünde iyi niyetimizi buradan paylaşıyoruz. Restorasyonunun projelendirilmesinde emeği geçen mimarımıza, yüklenici firmamıza, ilgili arkadaşlarımıza, Vakıflar Bölge Müdürümüze teşekkür ediyoruz. 2 yıllık bir sürede yapılan çalışma. Hayırlı, uğurlu olsun şehrimize. Ellerinize, emeklerinize sağlık, teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Restorasyon çalışmaları tamamlanan 5 asırlık tarihi yapı kazanacağı yeni fonksiyon ile şehrin tarihi ve kültürel kimliğini öne çıkaran merkezlerden biri olarak hizmet verecek. Öte yandan kentin dört bir yanında faaliyet gösteren esnaflarla sık sık bir araya gelmeye özen gösteren ve bulduğu her fırsatta esnaf dükkanlarını ziyaret eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin kalbinde, Camikebir bölgesinde faaliyet gösteren işletmeleri de ziyaret etti.

Gönül belediyeciliğini hizmet anlayışının merkezine koyan Büyükkılıç, bölge esnafıyla bir araya gelerek hem sohbet etti hem de onların taleplerini yerinde dinledi. Alışveriş yapan vatandaşlarla da samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Melikgazi, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 5 Asırlık Bedesten’in Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika

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