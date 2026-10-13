5 oturumda 21 bildiri DPÜ'deki Evliya Çelebi sempozyumunda sunuldu - Son Dakika
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5 oturumda 21 bildiri DPÜ'deki Evliya Çelebi sempozyumunda sunuldu

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5 oturumda 21 bildiri DPÜ\'deki Evliya Çelebi sempozyumunda sunuldu
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DPÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Evliya Çelebi sempozyumunda 5 oturumda 21 bildiri sunuldu. Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, etkinliğin Evliya Çelebi'nin kültürel mirasının bilimsel çalışmalarla yeniden değerlendirilmesine katkı sağladığını söyledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ), Kütahya'nın yetiştirdiği önemli tarihi şahsiyetlerden Evliya Çelebi'nin hayatı ve eserlerinin farklı disiplinler açısından ele alındığı "Evliya Çelebi'yi Yeniden Okumak: Disiplinlerarası ve Çok Boyutlu Yaklaşımlar" başlıklı sempozyum gerçekleştirildi.

DPÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyuma Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Yalçın, akademisyenler, üniversite personeli, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Evliya Çelebi'nin seyahatleri, gözlemleri ve eserleriyle yalnızca yaşadığı döneme değil, günümüze de ışık tutan önemli bir kültür hazinesi olduğunu belirtti.

Evliya Çelebi'nin hayatının ve eserlerinin farklı disiplinlerin bakış açısıyla değerlendirilmesinin geçmişin daha derinlemesine anlaşılmasına katkı sağlayacağını ifade eden Kızıltoprak, bu tür bilimsel etkinliklerin kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıdığını kaydetti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak tarihi ve kültürel mirası bilimsel çalışmalarla yaşatmayı ve şehrin değerlerini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmayı önemsediklerini dile getiren Kızıltoprak, sempozyumun yeni araştırmalara ve bilimsel paylaşımlara katkı sunmasını temenni etti.

5 oturumda 21 bildiri sunuldu

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın oturum başkanlığında gerçekleştirilen ilk oturumda, Kızıltoprak "Payitahtın Görkemi, Nil'in Işığı: Evliya Çelebi'de İstanbul ve Kahire" başlıklı sunumunu yaptı.

Oturumda Prof. Dr. Hayati Develi "Es-seferu Kıt'atun mine's-sakar: 17. Yüzyılda Yol ve Yolculuk Halleri", Prof. Dr. Zekeriya Kurşun "Bir Haritacı Olarak Evliya Çelebi ve Haritaları Üzerine Mülahazalar", Prof. Dr. Turan Gökçe ise "Seyyah ve Mukayese: Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Mukayeseli Anlatım Üzerine Bir Değerlendirme" başlıklı bildirilerini sundu.

Farklı oturumlarla devam eden sempozyumda toplam 5 oturumda 21 bildiri ele alındı. Sunumlarda Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eseri ışığında Kütahya'nın tarihi, kültürel ve edebi mirası değerlendirildi. Eserde yer alan coğrafi ve sosyolojik unsurların yanı sıra Evliya Çelebi'nin Türk dili ve edebiyatına katkıları da incelendi.

Sempozyumda ayrıca Evliya Çelebi'nin eserlerinde yer alan folklorik unsurlar ve tarihi şahsiyetler, farklı bilim dallarının bakış açılarıyla değerlendirildi. Böylece ünlü seyyahın eserlerinin çok yönlü biçimde ele alınmasına ve kültürel mirasının bilimsel çalışmalarla yeniden değerlendirilmesine katkı sunuldu.

Akademisyenlere katılım belgeleri verildi

Sempozyumun kapanış oturumunda Prof. Dr. Hayati Develi, Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ve Prof. Dr. Arif Kolay değerlendirme konuşmaları gerçekleştirdi.

Etkinlik, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen akademisyenlere ve konuşmacılara teşekkür edilmesi ve katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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