5 yaşında arkeologlardan Dara Antik Kentini öğrendi, 7 yıldır ziyaretçilere rehberlik yapıyor - Son Dakika
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5 yaşında arkeologlardan Dara Antik Kentini öğrendi, 7 yıldır ziyaretçilere rehberlik yapıyor

04.09.2022 11:44

5 yaşında arkeologlardan Dara Antik Kentini öğrendi, 7 yıldır ziyaretçilere rehberlik yapıyor 12 yaşındaki Mardinli Neslihan, 7 yıldır Dara Antik Kentini anlatıyor Mardinli 12 yaşındaki Neslihan Kaya, 5 yaşından beri Dara Antik Kentinde çalışma yürüten arkeologlardan öğrendiklerini 7...

5 yaşında arkeologlardan Dara Antik Kentini öğrendi, 7 yıldır ziyaretçilere rehberlik yapıyor

12 yaşındaki Mardinli Neslihan, 7 yıldır Dara Antik Kentini anlatıyor

MARDİN - Mardinli 12 yaşındaki Neslihan Kaya, 5 yaşından beri Dara Antik Kentinde çalışma yürüten arkeologlardan öğrendiklerini 7 yıldır ziyaretçilere anlatıyor.

Mardin'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dara Mahallesi'nde yer alan ve tarihte Yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden olan Dara Antik Kenti'nde 1500 yıllık toplu mezarın yanı sıra çeşitli yapılar bulunuyor. 6. yüzyılda Bizans İmparatorluğu'nun Doğu'daki son kalesi olarak kabul edilen Dara ve çevresi, o dönem savaşların en yoğun olduğu bölge olduğundan 18 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde surlarla çevrilerek bir savunma sistemi oluşturuldu.

O dönemde yaklaşık 40 bin nüfusun barındığı kentin su ihtiyacı da yapılan sarnıçlar aracılığıyla giderildi. Bizans İmparatorluğu dönemine ait yapıların bulunduğu alanda yapılan kazı çalışmalarında bu sarnıçlar da ortaya çıkarıldı. Tarihi kentte sarnıçların yanı sıra zindanda bulunuyor. Mardinli 12 yaşındaki Neslihan Kaya ise arkeologlar tarihi alanda kazıları yürütürken 5 yaşından beri onlardan öğrendiklerini 7 yıldır tarihi yapıları gezmeye gelen ziyaretçilere anlattığını söyledi.

"Öğrendiklerimi rehber olup yabancı dille aktarmak istiyorum"

Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen insanlara arkeologlardan öğrendiklerimi aktardığını ifade eden Kaya, "7 yıldır burada iş yapıyorum. Öğrendiklerimi paylaşıyorum. İlerde rehber olmak istiyorum. Burada öğrendiğim bilgileri gelecekte de aktarmak istiyorum. ve yabancı dille anlatmak istiyorum" ifadelerinde bulundu.

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Kaynak: İHA

Dara Antik Kenti, Dara Mahallesi, Mezopotamya, Mardin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 5 yaşında arkeologlardan Dara Antik Kentini öğrendi, 7 yıldır ziyaretçilere rehberlik yapıyor - Son Dakika

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