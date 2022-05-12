50 metre kare alana bin 500 çiçekli Türk Bayrağı motifi - Son Dakika

50 metre kare alana bin 500 çiçekli Türk Bayrağı motifi

ANKARA - İlk kez düzenlenen olan Çiçek, Süs Bitkileri, Peyzaj, Park ve Bahçe Düzenleme Festivali 'Flower Fest' çerçevesinde fuar alanına 50 metre karelik bölüme bin 500 çiçekli Türk bayrağı motifi yapıldı.

İç Anadolu Belediyeler Birliği, Ege Belediyeler Birliği, Türkiye Peyzaj Mimarları Odası, Ankara Esnaf ve Çiçekçiler Odası destekleriyle gerçekleştirilen 'Flower Fest' Çiçek, Süs Bitkileri, Peyzaj, Park ve Bahçe Düzenleme Festivali, Ankara ANFA Altınpark Fuar Merkezinde açıldı. Türkiye'den 200 üzerinde belediye, kamu kurum ve kuruluşlarını ağırlayan festival, 100'ün üzerinde sektörün önde gelen firmalarını ziyaretçileriyle buluşturuyor. Ziyaretçilerine özel çalışmaların sunulduğu festivalde 50 metrekarelik alanda sergilenen, bin 500 tane kırmızı ve beyaz 'Begonya Şekeri' çiçeğinden oluşturulan Türk Bayrağı motifi ve dünyada nadir yetişen siyah gül, ziyaretçilerin odak noktası oldu.

50 metre kare alanda 1500 çiçekli Türk Bayrağı

Fuar Alanı'nda sergilenen bin 500 tane kırmızı ve beyaz begonya şekerinden oluşturulan Türk Bayrağı çalışması hakkında bilgi veren yetkili Ali İncesu, "Bu sene Ankara'ya gelip buradaki bayrak gösterimizi sunduk fuarda. Burada bin 500 tane çiçek olmak üzere Begonya şekeri var, 50 metre kare alanda yaptık. Bizi davet ettiler. Biz de geldik bu sene uyguluyoruz. Hem başkente diğer çiçeklerimizi göstermiş oluyoruz hem de kendi çiçeklerimizi. Bunların hepsi bizim kendi üretimimiz, kendi el emeğimiz. Biz bu bayrağı iki kişi yapmadık ama kendi işçilerimiz, elemanlarımız sağ olsunlar tek tek yardım ettiler bize. Burada büyük bir işçilik var" diye konuştu. Türk Bayrağı fikrinin ise Ukrayna'da daha önce Guinness Rekorlar Kitabına giren ve hepsi çiçekten yapılan Ukrayna Bayrağı'ndan esinlenildiğini bildirdi.

"Halfeti'de sadece siyah açıyor"

Siyah gülün sadece Halfeti topraklarında siyah olarak açtığını ifade eden ziraat mühendisi Mehmet Çiçek, "Kara gülümüz yalnızca Halfeti'de siyah açıyor. Yılda iki defa bu gülümüz siyah açıyor. Nisan ve Mayıs aylarında bir de sonbaharda Eylül, Ekim aylarında açıyor. Buradan alıp başka bir yere götürdüğünüz zaman siyah açma özelliğini kaybediyor yani ya koyu mor açıyor ya da kadifemsi bir renge giriyor. Ama Halfeti'de sadece siyah açıyor" diye konuştu.

ANFA Altınpark Fuar Merkezi'nde açılan rengarenk ve mis kokulu festival, 12-15 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaretçilerini bekliyor.