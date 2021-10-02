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58'inci Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık yarışı - Son Dakika

58'inci Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık yarışı

02.10.2021 22:32

- 58'inci Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık yarışı Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, kırmızı halı ve açılış galasıyla başladı Başkan Böcek: "Bu sahnede sizler ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum"...

- 58'inci Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık yarışı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, kırmızı halı ve açılış galasıyla başladı

Başkan Böcek: "Bu sahnede sizler ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum"

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, kırmızı halı ve açılış galasıyla başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 58'inci kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 10 bin kişilik spor salonunda kırmızı halı ve açılış galası gerçekleştirildi. Kırmızı halıda her sene olduğu gibi bu yıl da şıklık yarışı yaşandı. Görkemli geceye festivalde yer alan filmlerin dünyaca ünlü yönetmenleri, oyuncular, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemaseverler katıldı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sanatçılar Öykü Karayel, Hare Süral, Hazal Kaya ve çok sayıda ünlünün olduğu kırmızı halıda, yıldızlar geçidi yapıldı. Öte yandan Kırmızı halıda her sene olduğu gibi bu yılda adeta şıklık yarışı yaşandı.

Törene katılan sanatçıların pandemi tedbirleri çerçevesinde kırmızı halı geçişinde de maskelerini çıkarmadıkları dikkat çekerken törenin gerçekleşeceği salona gelen film ekipleri kırmızı halı sonuna kurulan platform önünde bol bol fotoğraf çektirdiler. Festivalde bu yıl, Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olan Manavgat yangını nedeniyle 'Gelecek umutla yeşerecek' sloganıyla yola çıkıldı.

Başkan Böcek: "Bu sahnede sizler ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum"

Geçen sene Korona virüse yakalandığı için yaşam savaşı verdiğini, o nedenle 57'nci Antalya Portakal Film Festivali'ne katılamadığını aktaran Başkan Böcek, "Bütün vatandaşların duaları ve iyi dilekleriyle bugünlere geldik.1964 yılında Altın Portakal'ı başlatan Avni Tolunay Başkanımızdan bugüne kadar gelenlere rahmet hayatta olanlara sağlık diliyorum. Bu sahnede olmanın ve sizlere seslenmenin benim içi ne ifade ettiğini anlatmak çok güç. Duygularımı anlatmaya kelimeler yetersiz kalıyor. Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz yıl bana hem hayatın acı gerçeklerini hem de güzelliklerini yaşatan bir yıl oldu. Bu sahnede sizler ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Allah'ıma şükürler olsun ki yıkılmadım ayaktayım. İnşallah bu hafta boyunca bütün vatandaşlarımız sinemaya, filmlere doyacak diye düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Filmleri merakla bekliyoruz"

Festivali değerlendiren Kısa Metraj Film Yarışması Jürisi Öykü Karayel, "Çok heyecanlıyız. Filmleri merakla bekliyoruz. Tüm filmlere başarılar diliyorum. Geçen yıllarda da katılmaya çalıştım. Güzel geçiyor" sözlerine yer verdi. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Emin Alper de " Türkiye'nin en eski festivalinde olmak heyecan verici. Çok heyecan verici filmler izleyeceğimiz için sabırsızlanıyoruz" ifadelerine yer verdi. Diyalog filmi oyuncusu Hare Süral ise, "Bu filmi zaten pandemi sürecinde çektik. Gerçekten bizim için anlamı büyük. O yüzden heyecanlıyız" sözlerine yer verdi.

Kırmızı halı geçişinin ardından açılış törenine geçildi. Törende katılımcılara festivalde yarışacak filmlerden kısa kesitler izletilerek, jüri üyeleri tanıtıldı. Tören sanatçı Erol Evgin'in sevilen şarkılarını seslendirdiği konseri ile son buldu.

58'inci Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık yarışı
58'inci Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık yarışı
58'inci Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık yarışı
58'inci Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık yarışı
58'inci Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık yarışı
58'inci Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık yarışı
58'inci Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık yarışı
58'inci Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık yarışı
58'inci Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık yarışı
58'inci Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık yarışı
58'inci Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık yarışı
58'inci Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık yarışı
58'inci Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık yarışı
58'inci Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık yarışı
58'inci Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık yarışı
58'inci Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık yarışı
58'inci Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık yarışı
58'inci Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık yarışı
58'inci Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık yarışı
58'inci Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık yarışı
58'inci Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık yarışı
58'inci Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık yarışı

Altın Portakal, Kırmızı halı, Portakal, Film, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 58'inci Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık yarışı - Son Dakika


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