66 yaşında üniversiteli: Azim ve öğrenme tutkusu - Son Dakika
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66 yaşında üniversiteli: Azim ve öğrenme tutkusu

66 yaşında üniversiteli: Azim ve öğrenme tutkusu
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Nazilli'de 66 yaşındaki İlker Akbaş, 'Nerede Kalmıştık' projesiyle liseyi bitirip YKS'de 204 puan alarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde Malzeme Teknolojileri bölümünü kazandı. Geri dönüşüm ilgisiyle seçtiği bölümden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki İlker Akbaş, "Nerede Kalmıştık" projesi kapsamında tamamladığı lise eğitiminin ardından girdiği sınavda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri bölümüne kayıt yaptırmanın mutluluğunu yaşadı.

Nazilli ilçesinde yaklaşık 30 yıldır kocasıyla birlikte sürücü kursu işleten Akbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2021 yılında başlatılan "Nerede Kalmıştık" projesi kapsamında lise eğitimini tamamladı.

Geçen yıl liseden mezun olan ve üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyen Akbaş, ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Sınavdan 204 puan alan Akbaş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri bölümüne yerleşti.

Akbaş, AA muhabirine, geri dönüşüme duyduğu ilginin seçiminde etkili olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı projeyle liseyi bitirdim. Şimdi de yine Emine Erdoğan'ın önem verdiği geri dönüşüm projesiyle ilgili bir üniversiteyi kazandım. Çok mutluyum. Bu bölümü isteyerek yazdım. Eskiden kadınlarımız eski eşyaları atmayıp değerlendirirlerdi. Bu duygu bende de vardı. Annemden ve anneannemden kalan bir duygu. O yüzden içtenlikle bu bölümü tercih ettim." dedi.

Üniversite sıralarında yeniden oturacak olmanın heyecanını yaşadığını anlatan Akbaş, "Kadınlarımızın boş vakit geçirmesini tasvip etmiyorum. Herkes her zaman bir şeylerle uğraşıp yeni şeyler öğrenmeli." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 66 yaşında üniversiteli: Azim ve öğrenme tutkusu - Son Dakika

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