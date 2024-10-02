7. Kayseri Kitap Fuarı Başlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

7. Kayseri Kitap Fuarı Başlıyor

Kayseri Kitap Fuarı, 11-20 Ekim'de 412 yayınevi ve 513 yazarla kitapseverleri buluşturacak.

02.10.2024 15:20
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Bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Kayseri Kitap Fuarı, 11-20 Ekim tarihlerinde kitapseverlerle buluşacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'ndaki etkinlikte yazarların da konuk edileceğini belirtti.

Fuarda 412 yayınevi, 513 yazar ve 3 milyonu aşkın kitabın yer alacağını aktaran Büyükkılıç, 7'nci Kayseri Kitap Fuarı'nda kendi rekorlarını kırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Fuarda kitapları, yazarları ve yayınevlerini kitapseverlerle buluşturduklarını dile getiren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Fuar ilkinde 582 bin, ikincisinde 672 bin, üçüncüsünde 798 bin, dördüncüsünde 815 bin 119 kişi tarafından ziyaret edilmiş. Her yıl bir önceki yılın ziyaretçi rekorunu kırmıştı. Beşinci Kayseri Kitap Fuarı 935 bin 638 ziyaretçi ile en çok ziyaret edilen kitap fuarı unvanını sürdürürken, 6'ncı kitap fuarı ise yine kendi rekorunu kırarak 1 milyon 39 bin 93 kişiyi konuk etti. Yine 7'nci Kayseri Kitap Fuarı'na çok sayıda kitapseverin gelmesini bekliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 7. Kayseri Kitap Fuarı Başlıyor - Son Dakika

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