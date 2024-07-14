7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali Zorba balesiyle sona erdi

Kültür Sanat

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce İzmir'de düzenlenen 7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, "Zorba" balesiyle tamamlandı.

DOB'dan yapılan açıklamaya göre festivalin son gününde Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, Efes Antik Tiyatro'da Zorba balesini sahnelendi.

Yunan edebiyatçı Nikos Kazancakis'ten esinlenilen, librettosu ve koreografisi Lorca Massine'ye, müzikleri Mikis Theodorakis'e ait olan eser, Avustralyalı dansçı Joshua Legge'nin performansı eşliğinde sahneye konuldu.

29 Temmuz'da başlayan festival, bu gösterimle sona erdi.

Öte yandan 7 eserin sahnelendiği 7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'ni 20 bin 500 kişinin takip ettiği ve bu yıl izleyici rekoru kırıldığı da belirtildi.