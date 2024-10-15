8. Adana Lezzet Festivali Başlıyor

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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 17-20 Ekim'de düzenlenecek 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde katılımcıların göz ve damaklarının şenleneceğini belirtti.

Vali Köşger, festivalin Yeni Adana Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, Çukurova'nın lezzetlerini dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Adana'nın, Türkiye'nin en zengin, köklü ve güçlü mutfaklarından birisine sahip olduğunu dile getiren Köşger, "Festival alanında 20'den fazla kebapçı, börekçi, tatlıcı, şalgamcı ve sokak lezzetleri olacak. Sadece damağımızın değil gözümüz ve gönlümüzün de şenlendiği bir festivali birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Köşger, kentte gastronomi destinasyonu oluşturulması için festivalde açık oturum düzenleneceğini anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da etkinliğe ilginin her yıl arttığını belirterek, "Turizmi gastronomiye dayandırarak Adana'yı bir turizm kenti yapma kararındayız." dedi.

Programda davetliler için yöresel yemekler sergilendi.

Valiliğinin ev sahipliğinde organize edilen 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 17-20 Ekim'de Merkez Park'ta yapılacak.

Kent mutfağı ve sokak lezzetlerinin tanıtılacağı festivalde, şef sunumları, söyleşiler, yemek yarışmaları, tadım etkinlikleri ile ödüllü festival koşusu gibi birçok program yer alacak.