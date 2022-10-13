8 asırlık medresede yeniden ders başı yaptılar - Son Dakika
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8 asırlık medresede yeniden ders başı yaptılar

13.10.2022 12:55

8 asırlık medresede yeniden ders başı yaptılar Sivas'ta 1271 yılında inşa edilen ve Selçuklu döneminin Anadolu'da ki en kıymetli eserlerinden bir tanesi olarak değerlendirilen Buruciye Medresesinde 8 asır sonra yeniden bilimsel konular tartışıldıSİVAS Sivas'ta 1271 yılında inşa edilen ve...

8 asırlık medresede yeniden ders başı yaptılar

Sivas'ta 1271 yılında inşa edilen ve Selçuklu döneminin Anadolu'da ki en kıymetli eserlerinden bir tanesi olarak değerlendirilen Buruciye Medresesinde 8 asır sonra yeniden bilimsel konular tartışıldı

SİVAS Sivas'ta 1271 yılında inşa edilen ve Selçuklu döneminin Anadolu'da ki en kıymetli eserlerinden bir tanesi olarak değerlendirilen Buruciye Medresesinde 8 asır sonra yeniden bilimsel konular tartışıldı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve İKSAD Enstitü iş birliği ile "Sivas Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi" 8 asırlık Buruciye Medresesinde gerçekleştirildi. 25 ülkeden katılımın sağlandığı kongrenin açılış konuşmasını, Kongrenin Onursal Başkanı, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul yaptı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul yaptığı konuşmasında tarihi medreselerin özünde olduğu gibi eğitim amaçlı kullanımlarının yaygınlaştırılmasını arzu ettiklerini belirtip, "Tolga hocam ve Seyithan hocamla görüştüğümüzde 'bir kongre daha düzenlense ve mekan olarak Sivas'ta ki 1200'lü yıllarda kurulmuş medreseleri kullansak, bu mekanlar geçmişte lüksek öğretimin yapılmış olduğu ve yüksek öğretim için kurulan mekanlar olduğu için bu kongrenin aynı bir anlam taşıyacağını, bu mekanların ruhunu yad etmiş olacağımızı' düşündük. İlimizde bu tür mekanların, medreselerimizin yüksek öğrenimde kullanılmasını yaygınlaştıracak çalışmaları başlatırız, oluşturacağımız farkındalık ile bu mekanların özünde hangi amaç için kurulmuşsa o amaç için kullanılmaya başlayacağını düşündük." dedi.

25 ülkeden katılım sağlandı

Kul konuşmasında 8 asırlık medresede gerçekleştirdikleri kongreye olan ilginin sevindirici olduğunu ifade edip, "Kongremize 25 farklı ülkeden katılım olduğunu görüyoruz. 230'un üzerinde bildiri var. Epeyce bir uluslararası katılım var. Buda gerçekten çok güzel. İlk defa böyle bir mekan içerisinde düzenlenecek bir kongre açısından da oldukça yüksek bir katılım gözüküyor. Bu tarihi mekanda bilimsel araştırmaların tartışıldığı, bilgi alışverişlerinin yapıldığı bir kongrenin, 1270'yı yıllarda yapılmış bu mekanda tekrar yapılması hakikaten sevindirici, onur verici." Şeklinde konuştu. Kul'un konuşmasının ardından İKSAD Enstitüsü Başkanı Dr. Mustafa Latif Emek ve Kongre Başkanı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tolga Karaköy'de birer konuşma yaptı. İki gün sürecek kongreye, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi akademik personeli ve uluslararası alanda bilimsel çalışma yürüten akademisyenler katıldı.

Buruciye Medresesinin önemi

Sivas'ta tarihi kent meydanında bulunan Buruciye Medresesi, Selçuklular döneminde inşa edilen Sivas'ın ve Anadolu'nun en ünlü yapıları arasındadır. 1271 yılında Selçuklu Sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde yapılan medrese Hamedan (İran) yakınlarındaki Burucerd'den gelme Muzaffer Burucerdi tarafından fizik, kimya, astronomi öğretimi yapılmak amacıyla yaptırılmıştır. Mimarı belli olmayan yapı, Anadolu'da simetrisi en düzgün medrese planına sahiptir.

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Kaynak: İHA

Selçuklu, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 8 asırlık medresede yeniden ders başı yaptılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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